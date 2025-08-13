Trump dice que si Putin no acepta un alto al fuego tendrá consecuencias muy graves

Trump condiciona una cumbre tripartita a resultados en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que espera celebrar una segunda reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras su encuentro previsto en Alaska.

“Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida… entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo si desean que esté presente”, declaró a la prensa en Washington.

Trump, sin embargo, condicionó el encuentro a que “obtengan las respuestas” que esperan. También advirtió que “habrá consecuencias muy graves” si Putin no acepta un alto el fuego tras la reunión en Alaska.

Europa fija prioridades antes del encuentro con Putin

Los líderes europeos acordaron cinco prioridades para la cumbre:

Iniciar con un alto el fuego. Incluir a Zelenski en toda negociación. Mantener una estrategia transatlántica amplia. Rechazar cualquier reconocimiento legal de la ocupación rusa. Garantizar la seguridad de Kiev con apoyo militar sostenible.

“El principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza sigue siendo válido”, subrayó el canciller alemán Friedrich Merz, quien insistió en la necesidad de “garantías de seguridad firmes y sólidas” para que Ucrania pueda repeler cualquier agresión futura.

Reino Unido ve “viable” el alto el fuego gracias a Trump

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró que un alto el fuego en Ucrania es “viable” gracias a la intervención de Trump. “Este conflicto lleva más de tres años y no hemos tenido la más remota posibilidad de una solución viable… Tenemos esa oportunidad gracias al trabajo del presidente”, señaló en una cumbre virtual con líderes europeos.

Starmer afirmó que la Coalición de Voluntarios, creada para apoyar militarmente a Ucrania, está lista para desplegar una “fuerza de paz” cuando sea necesario o imponer sanciones adicionales.

El ‘número 10’ de Downing Street reiteró que el apoyo a Ucrania “es inquebrantable”, que “las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza” y que Kiev debe contar con “garantías de seguridad sólidas y creíbles” para proteger su integridad territorial.

Llamado europeo a una paz duradera

En un comunicado conjunto, los líderes europeos reconocieron que esta semana es un momento clave para el futuro de Ucrania. Agradecieron a Trump sus gestiones para convencer a Putin de sentarse a negociar y remarcaron que “Europa está dispuesta a apoyar una paz justa y duradera”.

Por su parte, Zelenski afirmó que Putin “está yendo de farol” y “no quiere la paz”. El presidente ucraniano insistió en que la presión internacional debe mantenerse para lograr un cese de hostilidades efectivo.

Un frente común antes de la cita en Alaska

Merz convocó el encuentro virtual para cerrar filas con Trump antes de que reciba a Putin, en la primera cita entre ambos desde la invasión rusa de 2022. Participaron los primeros ministros de Reino Unido, Italia, Polonia y Finlandia, así como los presidentes del Consejo y de la Comisión Europea, Zelenski y el secretario general de la OTAN.