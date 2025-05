Trump critica ataques de Rusia a Ucrania en pleno proceso de diálogo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este viernes su sorpresa y decepción ante los ataques militares de Rusia contra Ucrania, ocurridos mientras se desarrollaban conversaciones de paz en Estambul, Turquía. Los diálogos, los primeros entre Moscú y Kiev en tres años, buscaban avanzar hacia una posible resolución del conflicto. Los bombardeos, que incluyeron cohetes contra ciudades como Kiev, dejaron víctimas y generaron un revés inesperado en las negociaciones.

Trump, desde el Despacho Oval, señaló que los ataques rusos ocurrieron en un momento en que las partes parecían cercanas a un acuerdo. “Estábamos a punto de resolver un problema, y de repente dispararon cohetes contra un par de ciudades y murió gente. Vi cosas que me sorprendieron, y no me gusta que me sorprendan”, afirmó durante una rueda de prensa convocada para despedir al empresario Elon Musk de su administración.

Contexto del conflicto y las negociaciones

Las conversaciones en Estambul representan un esfuerzo diplomático significativo, dado el estancamiento en las relaciones entre Rusia y Ucrania desde la intensificación del conflicto en 2022. Los ataques recientes, que incluyeron bombardeos en zonas urbanas, han complicado el panorama para un alto el fuego. Según fuentes diplomáticas, los diálogos en Turquía buscaban establecer un marco para reducir hostilidades, aunque no se han revelado detalles específicos sobre los avances.

Trump, al ser cuestionado sobre su percepción del presidente ruso, Vladimir Putin, en el conflicto, evitó emitir un juicio directo. “Lo conozco muy bien. He pasado por muchas cosas con él por el bulo de Rusia”, dijo, en referencia a las acusaciones de interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016. Sus declaraciones reflejan cautela, centrándose en los hechos observados más que en valoraciones personales.

Reacciones y consecuencias de los ataques

Los bombardeos rusos durante las negociaciones han generado críticas internacionales, con varios líderes mundiales condenando la acción como un obstáculo para la paz. En Ucrania, las autoridades reportaron víctimas civiles y daños significativos en infraestructura, lo que ha avivado la tensión en la región. Por su parte, Rusia no ha emitido comentarios oficiales sobre los ataques en el contexto de las conversaciones de Estambul.

Las declaraciones de Trump se producen en un momento de transición en su administración. La rueda de prensa, originalmente destinada a abordar la salida de Elon Musk tras desacuerdos sobre política fiscal, se convirtió en una plataforma para que el presidente expresara su postura sobre el conflicto internacional. Musk, quien había asumido un rol asesor en la Casa Blanca, dejó el cargo tras semanas de especulaciones sobre su relación con Trump.

Perspectivas para el diálogo

A pesar de los reveses, algunos analistas consideran que las negociaciones podrían retomarse si ambas partes logran garantías de seguridad. Turquía, como mediador, ha reiterado su compromiso de facilitar el diálogo, aunque la confianza entre Moscú y Kiev se ha visto erosionada. La comunidad internacional observa de cerca los próximos pasos, mientras Estados Unidos mantiene su posición de apoyo a Ucrania sin intervenir directamente en el conflicto.

Trump subrayó su descontento con el curso de los acontecimientos, enfatizando que los ataques “no deberían ocurrir” durante un proceso de paz. Sus palabras reflejan la complejidad de la situación, donde los avances diplomáticos chocan con acciones militares que dificultan un acuerdo sostenible. Por ahora, no se han anunciado nuevas fechas para retomar las conversaciones en Estambul, y la incertidumbre persiste en el escenario global.