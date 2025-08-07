COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Mundo
Estados Unidos

Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados

Nuevas políticas arancelarias presionan a empresas tecnológicas a fortalecer la manufactura nacional.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados
Trump destacó que las compañías que produzcan en Estados Unidos evitarán estos recargos arancelarios. Foto: X @WhiteHouse.
Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados
Trump destacó que las compañías que produzcan en Estados Unidos evitarán estos recargos arancelarios. Foto: X @WhiteHouse.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una medida contundente: la imposición de aranceles cercanos al 100% sobre la importación de chips y semiconductores.

Esta acción busca estimular la producción nacional y presionar a las empresas para que trasladen sus fábricas a territorio estadounidense.

Trump destacó que las compañías que produzcan en Estados Unidos evitarán estos aranceles, incentivando la fabricación interna.

Además, el gobernante abrió la posibilidad de extender estas concesiones a empresas que se encuentren en proceso de traslado o que adquieran compromisos específicos para mudarse.

La amenaza de aplicar aranceles adicionales recae sobre quienes incumplan estos acuerdos, lo que refuerza la intención de fortalecer la manufactura local. En sus palabras, las compañías estadounidenses están acelerando el movimiento de sus líneas productivas hacia el país.

Trump hace alianzas estratégicas

Durante la conferencia realizada en la Casa Blanca, Trump resaltó alianzas estratégicas con grandes firmas como Apple, cuyo compromiso incluye una inversión de $100.000 millones para ampliar la producción en Estados Unidos.

Esta acción representa un esfuerzo clave para impulsar la industria tecnológica y reducir la dependencia del extranjero en componentes esenciales.

En el evento, Tim Cook, CEO de Apple, confirmó que la empresa elevará sus inversiones en Estados Unidos por encima de los $600 millones.

Este compromiso financiero refleja la confianza de las compañías tecnológicas en la estrategia de Trump orientada a fortalecer el sector industrial norteamericano y promover la autosuficiencia en sectores claves como los semiconductores.

Sobre los aranceles

Los aranceles son impuestos que los gobiernos aplican a las mercancías cuando cruzan fronteras internacionales. Su función principal es encarecer los productos importados para proteger la industria nacional y favorecer el consumo de bienes producidos en el país. Además, constituyen una fuente de ingresos para el Estado.

Existen varios tipos de aranceles, como los ad valorem, que se calculan como porcentaje del valor del producto, y los específicos, que son una cantidad fija por unidad importada. Los aranceles también regulan el comercio exterior, controlando el flujo de importaciones y exportaciones para equilibrar las balanzas comerciales y proteger sectores estratégicos nacionales.

En general, los aranceles buscan regular la competencia internacional, incentivar la producción local y, en algunos casos, responder a medidas comerciales de otros países. Aunque protegen industrias internas, suelen aumentar el costo final para consumidores y afectar las cadenas de suministro globales. Estas políticas forman parte de las estrategias comerciales de muchos países y se discuten en organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados

La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre

Gabriel Soto aclara rumores sobre su vida amorosa tras ruptura con Irina Baeva

La canasta básica familiar registra un incremento de 15,51 dólares de enero a julio, situándose en 813,82 dólares

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Trump anuncia aranceles del 100% para chips y semiconductores importados

La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre

Gabriel Soto aclara rumores sobre su vida amorosa tras ruptura con Irina Baeva

La canasta básica familiar registra un incremento de 15,51 dólares de enero a julio, situándose en 813,82 dólares

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre

Gabriel Soto aclara rumores sobre su vida amorosa tras ruptura con Irina Baeva

La canasta básica familiar registra un incremento de 15,51 dólares de enero a julio, situándose en 813,82 dólares

OpenAI informó que ChatGPT ejecuta actualmente más de 2.500 millones de consultas cada día

Liga de Portoviejo avanza a semifinales del Campeonato Provincial de Ascenso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO