Triple homicidio en Jaramijó: sicarios se hacen pasar por vendedores de queso para eliminar a tres amigos

Tres amigos, identificados como Steven Castro Catagua, Ricardo Delgado Mero y Jordan Macías Meza, fueron asesinados en una cancha deportiva del barrio Rafael Correa, en Jaramijó, Ecuador, por sicarios que llegaron fingiendo ser vendedores de queso, en un ataque cuya motivación aún se investiga.

Ataque sorpresivo en cancha deportiva

Este 15 de agosto de 2025, alrededor de las 17:00, un grupo de amigos conversaba en una cancha deportiva del barrio Rafael Correa, en el cantón Jaramijó, provincia de Manabí. Según testigos, una camioneta ingresó al sector y varios sujetos armados, que se hicieron pasar por vendedores de queso para no levantar sospechas, descendieron del vehículo. Sin mediar palabra, los atacantes abrieron fuego contra el grupo, dejando un saldo de tres muertos.

Los fallecidos fueron Steven Castro Catagua, de 22 años, Ricardo Delgado Mero, de 35 años, y Jordan Macías Meza, de 32 años. Los cuerpos quedaron tendidos en la cancha, rodeados de charcos de sangre, según relataron vecinos que escucharon múltiples disparos. La escena generó pánico en el lugar, frecuentado por niños, mujeres y familias para actividades recreativas. Agentes de la Policía llegaron rápidamente al sitio y acordonaron la zona para facilitar las diligencias del personal de Criminalística, que recolectó indicios balísticos.

Investigación en curso

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables. Se verificó la presencia de cámaras de seguridad en el área para rastrear la ruta de escape de los sicarios. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el móvil del crimen ni han confirmado detenciones. Moradores reportaron que los atacantes actuaron con rapidez y precisión, lo que sugiere un posible ajuste de cuentas, aunque no se descarta que las víctimas fueran blancos colaterales. La falta de información oficial ha generado incertidumbre entre los familiares, quienes llegaron al lugar exigiendo respuestas.

Violencia en la zona

El triple homicidio eleva a 309 las muertes violentas registradas en el Distrito de Policía Manta, que incluye los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó, en lo que va de 2025. Esta cifra alarmante se acerca a las 331 víctimas reportadas durante todo el 2024 en el mismo distrito, según datos policiales. En Jaramijó, el cantón donde ocurrió el crimen, se han registrado 22 muertes violentas este año, tres de ellas correspondientes a este caso. La provincia de Manabí enfrenta una escalada de violencia vinculada al crimen organizado, con bandas como Los Choneros operando en la zona, según reportes del Ministerio del Interior. Manta es un punto estratégico para el tráfico de drogas, lo que ha incrementado los enfrentamientos entre grupos criminales.

Reacciones y diligencias

Familiares de las víctimas, visiblemente afectados, acudieron a la cancha tras el ataque. Varias mujeres lloraban mientras pedían explicaciones sobre el suceso. Los cuerpos de Castro, Delgado y Macías fueron trasladados al Centro Forense de Manta para las autopsias y diligencias legales correspondientes. La Policía Nacional activó varias unidades para dar con los responsables, pero la falta de testigos dispuestos a declarar, posiblemente por miedo a represalias, dificulta las investigaciones.

Los vecinos expresaron su preocupación por la inseguridad en un espacio destinado al esparcimiento familiar. Un desafío para las autoridades. Este triple asesinato refleja la creciente ola de violencia que azota a Manabí, donde los operativos policiales y militares no han logrado frenar los crímenes. Las autoridades han intensificado los controles en la provincia, declarada en estado de excepción por el aumento de homicidios. Sin embargo, la ciudadanía reclama medidas más efectivas para garantizar la seguridad.