Tribunal Electoral rechaza recurso del correísmo y confirma resultados de elecciones 2025

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó el último recurso presentado por la alianza Revolución Ciudadana-Reto, despejando el camino para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclame oficialmente los resultados de la segunda vuelta presidencial del 13 de abril. La decisión, tomada con cuatro votos a favor y uno en contra, permite la entrega de credenciales al presidente reelecto Daniel Noboa y a la vicepresidenta María José Pinto el 16 de mayo. La posesión del binomio será el 24 de mayo en la Asamblea Nacional.

Por ello, el TCE desestimó el recurso de aclaración y ampliación interpuesto por Francisco Estarellas, procurador de la alianza Revolución Ciudadana-Reto, que buscaba cuestionar la sentencia del 6 de mayo que archivó una impugnación a los resultados electorales. El organismo argumentó que el recurso no especificaba con claridad qué aspectos de la sentencia requerían aclaración o ampliación. “El Tribunal no puede suplir las imprecisiones de la solicitud”, señaló en su resolución. Además, indicó que las preguntas formuladas por Estarellas eran consultas que no corresponden a la competencia del TCE.

Los resultados se anunciaron el 24 de abril

El 24 de abril, el CNE proclamó los resultados numéricos de la segunda vuelta, otorgando la victoria a Daniel Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). El candidato obtuvo el 55,63 % de los votos válidos. De su parte, el 44,37 % lo obtuvo Luisa González, candidata de la alianza Revolución Ciudadana-Reto. La diferencia fue de 1.187.358 votos a favor de Noboa, consolidando su reelección para un nuevo período presidencial.

La resolución del TCE marca el fin de las disputas legales sobre los comicios presidenciales, permitiendo al CNE avanzar con los procedimientos finales del proceso electoral. La entrega de credenciales a Noboa y Pinto, programada para el 16 de mayo, formalizará su victoria y habilitará su juramentación en la Asamblea Nacional. Este acto cerrará el ciclo electoral iniciado con la primera vuelta en febrero y la segunda el 13 de abril.

Impugnación del correísmo alegaba irregularidades

El contexto político de las elecciones 2025 estuvo marcado por una alta polarización. Noboa, quien asumió la presidencia en 2023 tras la disolución de la Asamblea, basó su campaña en promesas de continuidad en seguridad y desarrollo económico. González centró su discurso en propuestas de justicia social. Asimismo, la impugnación presentada por la alianza Revolución Ciudadana-Reto alegaba irregularidades en el conteo de votos. Sin embargo, en las resoluciones del CNE y el TCE han ratificado la validez de los resultados.

La decisión del TCE coincide con la entrega de credenciales a 45 autoridades electas el 9 de febrero. Se incluye asambleístas nacionales, de Pichincha, del exterior y parlamentarios andinos, realizada en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Quito. Este evento marcó el cierre del proceso electoral legislativo y prepara la sesión inaugural de la Asamblea el 14 de mayo. Allí se elegirán las autoridades legislativas.

El fallo del TCE refuerza la estabilidad institucional del proceso electoral ecuatoriano, que ha enfrentado múltiples recursos legales en los últimos meses. Con la vía libre para la proclamación de Noboa, el país se prepara para un nuevo período presidencial en un contexto de desafíos económicos y sociales.