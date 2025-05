Tribunal de Loja condena a tres hombres a más de 34 años de cárcel por asesinato

El Tribunal, en su fallo oral, destacó la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Señalando que no había dudas sobre la participación de Jefferson P., Tony M. y Manuel A., en el asesinato. La pena de 34 años y ocho meses incluye agravantes por la premeditación, la violencia del ataque y el impacto en la familia de la víctima, especialmente por las heridas sufridas por la madre del fallecido.

Reparación a los afectados

La reparación integral estará en la sentencia escrita, que se emitirá en los próximos días. El caso ha sido catalogado como uno de los más graves en Loja en los últimos años. No solo por la brutalidad del crimen, sino también por el perfil de la víctima, quien había tenido una trayectoria pública notable. Aunque la Fiscalía no reveló el móvil exacto del asesinato para no comprometer investigaciones relacionadas.