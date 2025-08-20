Tribunal condena a vecino por abuso sexual en Winchele, Esmeraldas

Erick Jandry E. I., irrumpió en una vivienda en Winchele, Esmeraldas, y abusó sexualmente de una adolescente de 12 años. Tras un juicio basado en pruebas contundentes, el Tribunal de Garantías Penales lo condenó el 20 de agosto de 2025 a 13 años y cuatro meses de prisión.

La madrugada del 25 de agosto de 2024, la calma del sector Winchele, parroquia San Mateo, en la provincia de Esmeraldas, fue interrumpida por un abuso sexual. Erick Jandry E. I., un vecino del lugar, ingresó al dormitorio de una adolescente de 12 años mientras esta descansaba junto a una amiga.

Acción de la madre

El agresor se abalanzó sobre la menor, intentando asfixiarla, pero la víctima logró defenderse golpeándolo en el rostro. Los gritos de auxilio de su amiga alertaron a la madre. Ella alcanzó a ver al hombre acusado de abuso, escapar por la ventana, llevándose el teléfono celular de una de las menores.

La rápida reacción de la madre, quien reconoció al acusado de abuso como un vecino, permitió alertar a la Policía. Con ello se facilitó la identidad y captura. El caso, llevado por la Fiscalía General del Estado, culminó el 20 de agosto de 2025 con una sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas, que condenó a Erick Jandry E. I., a 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de abuso sexual, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Audiencia por abuso

Durante la audiencia de juicio, la Fiscal de la Unidad de Violencia de Género N° 1 presentó un conjunto de pruebas sólidas. Entre ellas, destacaron los testimonios anticipados de la víctima y su amiga, quienes relataron el ataque con detalle. La madre de la menor también testificó, confirmando la identidad del abusador.

Además, se presentaron el informe del médico legista, que documentó las lesiones de la víctima, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, las versiones del agente aprehensor, la psicóloga clínica y la trabajadora social que intervinieron en el caso. Estas pruebas fueron determinantes para demostrar la culpabilidad del procesado.

Sentencia y Reparación