Tres promesas de Independiente del Valle a prueba en el Celta de Vigo

Los ecuatorianos Juan Riquelme Angulo, Zair Arroyo y Ariel Angulo, juveniles de Independiente del Valle, llegaron a España para realizar pruebas con el Celta de Vigo, con el objetivo de integrarse a las categorías juveniles del club y dar un paso hacia el fútbol europeo.

Viaje a Europa de tres promesas

Riquelme Angulo y Arroyo , de 17 años) y Angulo (19 años), provenientes de las formativas de Independiente del Valle, aún no han debutado con el primer equipo del fútbol ecuatoriano, pero destacan por su rendimiento en categorías juveniles y torneos internacionales. Durante su estancia, los jóvenes participarán en partidos amistosos con el Juvenil B del Celta en la pretemporada.

Independiente del Valle, reconocido por su exitoso modelo de formación, ha exportado talentos como Moisés Caicedo (Chelsea FC), Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) y Willian Pacho (PSG). Esta oportunidad en el Celta representa un nuevo paso para consolidar su prestigio como cantera de élite en Sudamérica.

Perfil de los jugadores

Juan Riquelme Angulo, nacido el 12 de enero de 2008 en San Lorenzo, Esmeraldas, es un centrodelantero de 1,93 metros que destacó en el Sudamericano Sub-15 2024, donde anotó cuatro goles en seis partidos. En la Copa Mitad del Mundo 2025, marcó en la tanda de penales que llevó a Independiente del Valle a la final de la Copa Oro, consolidándose como una promesa goleadora. También participó en el Sudamericano Sub-17 2025 en Colombia, donde marcó en la victoria 4-0 ante Uruguay.

Zair Arroyo, también nacido en 2008, es un volante versátil conocido por su calidad técnica. Aunque menos mediático, su actuación en la Copa Mitad del Mundo 2025 fue clave, contribuyendo con un gol en la tanda de penales en la final. Su polivalencia lo convierte en un prospecto atractivo para el fútbol europeo.

Ariel Angulo, nacido en 2006, es un volante con experiencia en la CONMEBOL Libertadores Sub-20 con Independiente del Valle. Ha sido sparring de la Selección de Ecuador bajo la dirección de Sebastián Beccacece en las Eliminatorias Sudamericanas, lo que resalta su potencial. Su participación en las formativas del club lo posiciona como un candidato sólido para el Celta.

Independiente del Valle y su efecto

Independiente del Valle se ha consolidado como un referente en la formación de futbolistas en Ecuador. Desde su fundación en 1958, el club ha priorizado el desarrollo de talentos juveniles, logrando éxitos como la Copa Libertadores 2016 y la Copa Sudamericana 2019 y 2022. En los últimos años, jugadores como Gonzalo Plata, Kendry Páez y Alan Minda han dado el salto a Europa, consolidando el modelo formativo del club. Según un informe del CIES Football Observatory de 2024, Independiente del Valle es el club sudamericano con mayor número de jugadores exportados a ligas top-5 entre 2018 y 2023, con un total de 12 traspasos.

El acuerdo con el Celta de Vigo, club conocido por su apuesta por jóvenes talentos, refleja la estrategia de Independiente del Valle de establecer vínculos con equipos europeos. En 2024, el Celta ya había observado a jugadores ecuatorianos durante la Copa Mitad del Mundo, torneo juvenil organizado en Ecuador.

Perspectivas en el Celta

Los tres jugadores realizarán pruebas con el Juvenil B del Celta de Vigo, que compite en la División de Honor Juvenil. En caso de superar las evaluaciones, podrían firmar un acuerdo para continuar su formación en la cantera del club, que ha producido talentos como Iago Aspas y Gabri Veiga. El Celta, con un valor de mercado de 139 millones de dólares según Transfermarkt, busca reforzar sus categorías inferiores con jugadores sudamericanos de proyección.

La serie de pruebas incluye partidos amistosos y entrenamientos bajo la supervisión del cuerpo técnico del Celta, con la posibilidad de integrarse al equipo en la temporada 2025/2026. Los resultados de estas pruebas se conocerán en las próximas semanas.