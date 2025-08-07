Tres atentados al estilo sicariato dejan una persona muerta y cuatro heridos, en Manta

Tres atentados distintos al estilo sicariato dejaron una persona muerta y cuatro heridos en Manta, Ecuador. Los atentados ocurrieron en viviendas y espacios públicos de los barrios La Paz y Cuba, según informó la Policía Nacional, en un contexto de creciente violencia ligada al crimen organizado en la provincia de Manabí.

A las 07:00 del 7 de agosto de 2025, el sector conocido como “El Hueco” en el barrio La Paz, ubicado en la intersección de la Calle 301 y Avenida 205, fue escenario de un violento ataque al estilo sicariato. Según la Policía Nacional, un grupo de sicarios, que se desplazaban en dos motocicletas, irrumpió en una vivienda y abrió fuego contra sus ocupantes.

Las víctimas de intento de sicariato, identificadas como Letty Segunda P. y sus hijos Gustavo V. P. y Luis V. P., resultaron heridas tras recibir múltiples disparos. Los agresores, sin mediar palabra, dispararon indiscriminadamente antes de huir, dejando abandonada una motocicleta en el lugar, según relataron vecinos.

Traslado de las víctimas

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia a una casa de salud cercana. La Policía informó que los heridos en el intento de sicariato permanecen hospitalizados y su estado de salud es estable. La Policía Nacional acudió al sitio para recolectar evidencias, incluyendo la motocicleta abandonada, que podría ser clave para identificar a los responsables.

Este ataque de sicariato, ejecutado con audacia en horas de la mañana, refleja la creciente osadía de los grupos criminales en la ciudad.

Segundo Atentado al estilo sicariato

A las 12:00 del mismo día, un segundo hecho violento ocurrió en el barrio Cuba, también en Manta. Un hombre, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, fue atacado a balas mientras caminaba por el sector. El intento de crimen se registró bajo la modalidad de sicariato.

Según el reporte policial, los sicarios dispararon repetidamente contra la víctima, quien resultó gravemente herida. Familiares de la víctima lo trasladaron de inmediato al subcentro Daniel Acosta en la parroquia Eloy Alfaro, donde recibió atención de emergencia. La Policía Nacional indicó que, por el momento, se desconocen los motivos detrás de este atentado, pero no descartan que esté relacionado con disputas entre grupos criminales.

Tercer sicariato: Asesinato en La Paz

A las 12:30, el barrio La Paz volvió a ser escenario de un tercer atentado, esta vez con un desenlace fatal. Luis Armando Vinces Cantos, de 42 años, fue acribillado al ingreso de su vivienda mientras jugaba cartas con otras personas. Según testigos, los sicarios llegaron al lugar y dispararon más de 10 veces, impactando a Vinces Cantos en el abdomen y la cabeza, lo que le causó la muerte de inmediato.

Moradores del sector reportaron haber escuchado múltiples detonaciones, lo que desató pánico en la comunidad. La Policía Nacional acudió al lugar para iniciar las investigaciones, recolectando evidencias balísticas y entrevistando a testigos del sicariato. Este asesinato eleva la cifra de muertes violentas en Manta, consolidando al barrio La Paz como uno de los sectores más afectados por la violencia en la ciudad.

Investigaciones en Curso

La Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos para esclarecer estos tres atentados, que comparten características propias del sicariato: ataques dirigidos, uso de armas de fuego y vehículos para la huida. En el caso del primer atentado, la motocicleta abandonada podría proporcionar pistas sobre los responsables.

Cristhian Sarmiento, jefe de operaciones del distrito policial de Manta, manifestó que las primeras investigaciones arrojan que la víctima del barrio La Paz, Luis Armando Vinces Cantos, estaba esperando un prestamista cuando lo asesinaron. Sin embargo, agentes de la Unidad de Criminalística investigan la relación de este hecho con el sicariato. “La víctima registraba antecedentes penales por el delito de robo” dijo Sarmiento.

Casquillos en el lugar

En la escena del sicariato se levantaron cerca de diez casquillos de un arma calibre nueve milímetros. Luego de eso, el cuerpo de la víctima lo llevaron al Centro Forense para realizarle la autopsia.