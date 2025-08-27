Traspaso de Julio Enciso al Chelsea en riesgo por problemas médicos

Julio Enciso, mediocampista paraguayo de 21 años del Brighton, estuvo cerca de fichar por el Chelsea, pero los resultados médicos complican la operación valorada en 13,8 millones de libras (17,9 millones de dólares).

El traspaso de Enciso en suspenso

El movimiento de Julio Enciso hacia Stamford Bridge estaba pactado dentro del modelo multiclub de BlueCo, dueños del Chelsea y del Estrasburgo. Primero debía recalar en Francia, en el club adquirido por el consorcio en 2023, y luego dar el salto a la Premier League.

Sin embargo, la revisión médica encendió las alarmas. Ni Chelsea ni Brighton han confirmado oficialmente la situación, pero diversas fuentes coinciden en que la preocupación se centra en la rodilla del jugador. Ese detalle frenó la operación que parecía cerrada.

El Brighton aceptaba desprenderse de Enciso, a quien le quedaba un año de contrato. La oferta representaba un respiro económico, pero el historial físico del paraguayo pesa.

El historial médico de Enciso

Enciso sufrió una rotura de menisco en agosto de 2023 que lo alejó seis meses de las canchas. Más tarde, en mayo pasado, volvió a pasar por quirófano. Los doctores limpiaron la zona, pero las dudas se reactivaron con los exámenes del Chelsea.

En Paraguay, sin embargo, medios locales aseguran que Enciso está plenamente recuperado Las fuentes médicas paraguayas insisten en que el problema no es el presente del futbolista, sino la incertidumbre sobre cómo responderá su rodilla en el futuro jugando en alto nivel y si estará bien valorado en caso de ser necesaria una reventa. “Los clubes de élite revisan hasta el más mínimo detalle y las cirugías previas generan ruido”, señalaron.

El contexto BlueCo y los negocios con Brighton

El fichaje de Enciso se insertaba en la ya extensa lista de adquisiciones de Chelsea procedentes del Brighton. Desde 2022, BlueCo ha invertido más de 250 millones de libras (325 millones de dólares) en jugadores y personal de los Seagulls.

De Amex llegaron Marc Cucurella, Moisés Caicedo, Robert Sánchez y João Pedro, además del entrenador Graham Potter y parte de su staff. Enciso estaba llamado a ser el quinto jugador en sumarse a esa lista. El Estrasburgo, bajo el mando de Liam Rosenior, sería su trampolín.

Las dudas sobre Enciso son altas en Londres

BlueCo evalúa. El futuro de Enciso depende de un nuevo informe clínico que puede torcer su destino. El futbolista, con cinco goles y seis asistencias en 57 partidos con el Brighton, todavía guarda la esperanza de vestirse de azul.