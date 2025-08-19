Traslado Monumental: Iglesia de 672 toneladas cambia de lugar en Suecia

La icónica iglesia luterana de Kiruna, en Suecia, un símbolo cultural de más de 113 años, inició este martes 19 de agosto, su traslado de cinco kilómetros para evitar su colapso debido a la expansión de la mayor mina subterránea de hierro del mundo. El templo de madera, con un peso de 672 toneladas y 40 metros de ancho, es transportado a una velocidad de 500 metros por hora sobre un tráiler de 224 ruedas, en un operativo que concluirá el miércoles 20 de agosto por la tarde. Miles de espectadores, junto al rey Carlos XVI Gustavo, presenciaron el evento, transmitido en vivo por la televisión pública sueca. La reubicación forma parte de un proyecto más amplio para trasladar el centro de la ciudad ártica, iniciado hace dos décadas y proyectado hasta 2035, debido al hundimiento del terreno causado por la actividad minera de la empresa estatal LKAB.

Un esfuerzo logístico monumental

El traslado de la iglesia, diseñada en 1912 por el arquitecto Gustaf Wickman con inspiración en cabañas sami, requirió ocho años de planificación y una inversión de aproximadamente 500 millones de coronas suecas (unos 45 millones de euros). Durante meses, se excavaron más de 3.200 metros cúbicos de tierra bajo el templo para instalar vigas de acero que soportan su estructura sobre el tráiler. Además, se ampliaron caminos y se desmanteló un viaducto para facilitar el recorrido.

La iglesia es considerada una de las construcciones de madera más grandes de Suecia. Además, cuenta con un retablo pintado por el príncipe Eugenio y un órgano de gran valor histórico. Su nueva ubicación, entre el cementerio y el nuevo centro de Kiruna, inaugurado hace tres años, permitirá su reapertura al público a finales de 2026.

Kiruna: Una ciudad en movimiento

La reubicación de la iglesia es parte de un plan sin precedentes para trasladar un tercio de Kiruna, afectando a unos 6.000 habitantes y 23 edificios históricos, incluyendo comercios, escuelas y un hospital. La mina de hierro, operativa desde 1910, ha causado grietas en estructuras y carreteras, obligando a la empresa LKAB a financiar el proyecto para garantizar la seguridad de la población. La ley sueca prohíbe actividades mineras bajo edificaciones, lo que motivó esta mudanza masiva.

El operativo, descrito como “un evento único en la historia mundial” por LKAB, ha captado la atención internacional. La emisora SVT, que retransmite el evento como “El Gran Paseo de la Iglesia”, incluyó actuaciones musicales.

Preocupaciones de la comunidad sami

No todos celebran la reubicación. Organizaciones del pueblo indígena sami han denunciado que la expansión minera amenaza las rutas migratorias de los renos, esenciales para su sustento y cultura. “La iglesia es el alma de Kiruna”, dijo Lena Tjarnberg, vicaria de la iglesia.

El traslado de edificios no es nuevo. Un caso emblemático es el templo de Abu Simbel en Egipto, reubicado en 1968 para evitar su inundación por el lago Nasser. Sin embargo, el movimiento de la iglesia de Kiruna destaca por su escala y contexto. Este es el edificio más ancho y alto trasladado por carretera en Suecia. Este esfuerzo combina ingeniería avanzada con un profundo simbolismo cultural, marcando un hito en la preservación del patrimonio frente a los desafíos de la modernización.