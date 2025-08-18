COMUNIDAD POR USD 1
Tras cinco años en el cargo, el Embajador británico Chris Campbell se despide de Ecuador

El Embajador británico Chris Campbell deja Ecuador después de cinco años de gestión, marcado por su enfoque cercano y mediático.
El embajador de Reino Unido en Ecuador, Chris Campbell, deja el país tras cinco años en su cargo. La partida del diplomático es parte de un proceso rutinario de cambios en el servicio exterior británico.

Campbell arribó a Ecuador durante la pandemia de Covid-19. Su último día oficial será el 21 de agosto de 2025. A inicios de septiembre, llegará su reemplazo, Elisabeth Clare Green.

Trayectoria y legado en Ecuador

Durante su tiempo en el país, Chris Campbell se destacó por su activa presencia en redes sociales. Su enfoque cercano y su buen sentido del humor lo convirtieron en un mediático representante de la Corona británica. Campbell usó su cuenta de X para compartir sus experiencias con la cultura local. En sus publicaciones mostraba su afición por la fotografía y la gastronomía ecuatoriana. Probó platos como el encebollado y el logro de papas. También visitó lugares icónicos como Salcedo.

Uno de sus momentos más virales ocurrió en 2021. El embajador consultó sobre una planta que halló en su jardín. Su post generó una gran cantidad de respuestas de los usuarios. La anécdota mostró su conexión genuina con la población ecuatoriana.

Además de la comida, el fútbol fue otra de sus pasiones. Campbell siguió de cerca a la Selección ecuatoriana de fútbol. En 2023, compartió una fotografía en un partido de la “Tricolor” junto a su esposa. Este tipo de interacciones le ganó el cariño de muchos ecuatorianos.

Gestión diplomática

Aparte de su rol como “embajador influencer”, Chris Campbell tuvo una gestión diplomática activa. Su trabajo se enfocó en fortalecer las relaciones bilaterales. Una de sus últimas actividades fue la firma de un memorándum de entendimiento. El acuerdo, suscrito con la Fiscalía General del Estado, busca combatir el crimen organizado.

Campbell, un diplomático de carrera, sirvió en diversas embajadas antes de llegar a Ecuador. Trabajó en lugares como Yakarta, Bruselas, Nicaragua y Santo Domingo.

La nueva embajadora será Elisabeth Clare Green. Ella llega con experiencia en temas ambientales y energéticos. Antes de su nombramiento, Green sirvió como jefa de clima y energía de Reino Unido en la India. Su llegada marcará una nueva etapa en la representación británica en el país.

