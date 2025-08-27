Tras años prófugo, capturan en Santo Domingo de los Tsáchilas a sujeto buscado por asesinato

La Policía Nacional del Ecuador capturó el 26 de agosto de 2025, en Santo Domingo de los Tsáchilas, a Orlando A., ciudadano buscado por asesinato desde marzo de 2021 en Esmeraldas. Esto se logró tras un minucioso operativo policial denominado “Justicia 56”.

Buscado por asesinato: operativo se desarrolló en La Concordia

El operativo se ejecutó en el barrio El Cisne, del cantón La Concordia, donde unidades especializadas de la Dirección General de Investigaciones dieron con el paradero del sospechoso. El hombre tenía una boleta de captura vigente y era requerido por la justicia ecuatoriana.

El detenido, identificado como Orlando A., fue localizado luego de varias semanas de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento discreto. Tras su arresto, fue trasladado bajo resguardo policial y puesto a órdenes de la autoridad competente.

Según información oficial, la detención se desarrolló sin incidentes, lo que permitió garantizar la seguridad de la comunidad del sector y la integridad del capturado.

Buscado por asesinato: antecedente del crimen en 2021

El caso que originó la orden judicial se remonta al 23 de marzo de 2021, en el recinto Chiva, provincia de Esmeraldas. Ese día, una riña generada por el consumo de alcohol terminó en tragedia.

Durante la disputa, Orlando A. habría atacado a otro ciudadano, provocándole heridas mortales. Tras el hecho, huyó del lugar, lo que motivó la emisión de una orden de captura por asesinato. El proceso judicial permaneció abierto durante cuatro años, hasta que finalmente se concretó su aprehensión. La Fiscalía continuará con las diligencias necesarias para sustentar el caso ante los tribunales de justicia.

Declaraciones oficiales

La Policía Nacional confirmó la detención a través de sus canales oficiales. En un comunicado difundido en la red social X (antes Twitter) se indicó: “Detuvimos a un individuo requerido por el delito de asesinato. Fue capturado, tras diligencias investigativas ejecutadas en el barrio El Cisne”.

Además, las autoridades destacaron que varias unidades especializadas trabajan de forma conjunta y obtienen estos resultados para reducir la impunidad en casos graves.

Contexto de criminalidad y capturas

La captura de un ciudadano buscado por asesinato se enmarca en los esfuerzos de la Policía para enfrentar la violencia en el país. En Santo Domingo de los Tsáchilas, provincia con alto dinamismo poblacional, los operativos policiales se han intensificado debido a su ubicación estratégica entre la Costa y la Sierra. Esto la convierte en un punto de tránsito para personas y actividades ilegales.

En otras provincias, las autoridades han registrado casos similares y han localizado, tras años de fuga, a individuos con procesos abiertos mediante investigaciones prolongadas.

Con la aprehensión de Orlando A., la Policía Nacional insiste en que continuará desplegando recursos para ubicar a personas con órdenes de captura pendientes. El proceso judicial determinará ahora la responsabilidad penal del acusado (31).