Transportistas de Manabí evalúan uso obligatorio de mascarilla ante brote de tosferina y fiebre amarilla

El Ministerio de Educación de Ecuador dispuso el uso obligatorio de mascarillas en instituciones educativas de Pichincha, Guayas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas desde el 5 de mayo, tras la detección de brotes de tosferina y fiebre amarilla, lo que ha generado preocupación entre transportistas por el riesgo de contagios en buses interprovinciales, especialmente entre niños y adultos mayores

Medida sanitaria impacta el transporte de pasajeros

La disposición sanitaria emitida por el Ministerio de Educación busca frenar la propagación de enfermedades respiratorias, especialmente la tosferina, que ha mostrado mayor agresividad en menores. Esta directriz coincide con el retorno a clases presenciales y ha generado reacciones en sectores clave como el transporte interprovincial.

En Manabí, los gremios de transporte evalúan replicar esta medida al interior de las unidades, especialmente por el alto flujo de estudiantes, adultos mayores y trabajadores que se movilizan entre cantones y provincias. Los buses son espacios cerrados donde la probabilidad de contagio aumenta por la cercanía entre los pasajeros y la escasa ventilación.

René Navia, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de Manabí, aseguró que el gremio considera necesario aplicar también la mascarilla de forma obligatoria en los buses. “Nosotros también como gremio de integración donde los buses andan con personas tanto menores de edad, adultos mayores y de todas las edades, yo creo que sí es necesario el uso de mascarilla en todos los sectores”, afirmó.

Consejo de Administración definirá acciones esta semana

Navia informó que esta semana se desarrollará una reunión del Consejo de Administración del gremio para tratar esta problemática y plantear la socialización e implementación de la mascarilla en las unidades. “Vamos a llamar a socializar que también en los buses se implemente el uso de la mascarilla como algo obligatorio. Porque es una necesidad”, dijo.

El dirigente recordó que la experiencia del COVID-19 dejó lecciones valiosas para el gremio, que en su momento implementó protocolos de bioseguridad. “Ya tuvimos una amarga experiencia en 2020. Incluso yo era una de las personas que no me gustaba usar mascarilla, pero después de enfermarme de COVID comprendí su necesidad”, expresó.

Además, Navia manifestó su preocupación por la escasez y el alza de precios en farmacias. “He estado viendo que ya en las farmacias comienzan a restringir las ventas de las mascarillas y eso no debe ser así. El Gobierno debe tomar acciones, porque si no, como pasó en la pandemia, los precios se disparan y no hay disponibilidad”, advirtió.

Experiencia previa fortalece respuestas actuales

Eduardo Burgos, gerente de la misma organización, explicó que el gremio ya posee protocolos aplicados durante la pandemia, que podrían adaptarse de forma inmediata para afrontar el brote actual. “Durante la pandemia iniciamos el protocolo de bioseguridad en terminales terrestres y unidades. Esa experiencia nos ayuda a dar una logística más eficiente ahora”, expresó.

Burgos recalcó que la propagación de enfermedades respiratorias afecta a toda la ciudadanía y no solo a los menores. “Es importante que se destaque una medida de seguridad desde ya, para evitar que esto se siga propagando a gran escala”, insistió.

Actualmente, el gremio espera un pronunciamiento formal por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el ente regulador del transporte interprovincial. Mientras tanto, trabajan en un plan interno para responder a la situación sanitaria.

Transporte: factor clave en la transmisión interprovincial

Burgos alertó sobre el papel del transporte en la diseminación de enfermedades entre cantones y provincias. “Nosotros trasladamos personas de un punto a otro, de una provincia a otra. Es el medio donde se puede contaminar una provincia desde otra”, subrayó.

Por ello, insistió en que las autoridades deben actuar con urgencia. “Las autoridades tienen que darle atención a estos casos desde ya”, añadió. Para Burgos, además de proteger a los pasajeros, se debe salvaguardar la salud del personal operativo y administrativo del sistema de transporte.

“Recuerden que no solo está el conductor. Hay un cuerpo administrativo, personal en boleterías, encomiendas, oficinas. Es toda una cadena que debe estar cubierta con medidas de prevención”, detalló.

Suben precios y escasean mascarillas en farmacias

Tanto Navia como Burgos coincidieron en denunciar que las mascarillas ya escasean en varias farmacias de la provincia. Esta situación ha provocado un incremento en los precios, lo que podría dificultar su uso masivo.

“Esto genera un acto lucrativo, como lo vivimos en la pandemia. Ya es difícil conseguir mascarillas a precios accesibles”, alertó Burgos. El gremio hizo un llamado a las autoridades para regular el precio y abastecimiento de este insumo vital.

Riesgo sanitario aumenta con el retorno escolar

Con el retorno a clases presenciales desde el lunes 5 de mayo, el flujo de personas en terminales terrestres aumentará significativamente. El riesgo de contagio se incrementa, sobre todo en horarios pico, cuando coinciden estudiantes, docentes y trabajadores.

El uso de mascarillas en espacios cerrados, como los buses, puede disminuir la transmisión. Aunque aún no hay una disposición oficial para el transporte público, los gremios en Manabí ya analizan medidas autónomas de prevención.

La tosferina es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa. Se transmite por contacto con secreciones respiratorias y presenta mayor riesgo en niños menores de cinco años, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La fiebre amarilla, aunque menos transmisible, es igualmente peligrosa.

Cooperativas exigen coordinación nacional

Desde Manabí, los transportistas exigen que las decisiones sobre medidas de bioseguridad se tomen en conjunto entre los ministerios de Salud, Educación y Transporte. Consideran que solo con acciones coordinadas se podrá contener el avance de las enfermedades respiratorias.

“Nosotros aceptaremos las directrices de las instituciones. Pero es necesario que actúen rápido”, afirmó Burgos. “Estamos listos para implementar lo necesario, pero esperamos una guía clara de las autoridades”, concluyó.

Mientras tanto, las unidades de transporte que operan desde Portoviejo, Manta, Chone y otros cantones mantienen las medidas básicas de higiene, como limpieza de unidades y uso de alcohol en gel. Sin embargo, no todos los pasajeros las cumplen.