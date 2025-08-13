Trágico choque entre tráiler y moto deja un muerto en Santo Domingo

Un motociclista muere en Santo Domingo. La víctima fue arrastrado por un tráiler en la vía Santo Domingo–La Concordia, en el sector del ingreso a la parroquia Valle Hermoso, durante la madrugada del miércoles.

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada del miércoles 13 de agosto en la vía Santo Domingo–La Concordia, cerca de la entrada a la parroquia Valle Hermoso, dejó como resultado la muerte de un motociclista identificado como Robinson José Jara Pinta, de 32 años.

Motociclista muere en Santo Domingo: choque en una vía de alto riesgo

El siniestro se registró en un tramo conocido por su alto flujo vehicular y antecedentes de accidentes. En el lugar se encontró un tráiler y la motocicleta de la víctima, lo que hace presumir que el vehículo pesado impactó al liviano y lo arrastró varios metros.

El arrastre habría provocado daños graves en la motocicleta y lesiones mortales al conductor. Testigos informaron que el impacto fue tan fuerte que el tránsito se detuvo inmediatamente en un sentido.

Agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional acudieron para levantar indicios y establecer las circunstancias exactas del choque.

Motociclista muere en Santo Domingo: traslado del cuerpo y diligencias

El cuerpo de Robinson José Jara Pinta fue trasladado hasta el Centro Forense de Santo Domingo. Allí los familiares cumplieron los procedimientos legales para su entrega. Las autoridades anunciaron que se realizarán peritajes técnicos para determinar responsabilidades, incluyendo la inspección mecánica de ambos vehículos.

La vía estuvo parcialmente cerrada. Esto mientras realizaban el levantamiento de evidencias. El tránsito se habilitó progresivamente en uno de los carriles.

Accidente en vía La Concordia: Una carretera peligrosa

En lo que va de 2025 se han registrado 80 muertes por accidentes de tránsito en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En la vía que conecta Santo Domingo con La Concordia se han reportado 12 fallecidos en accidentes. Esta cifra es de lo que va del año, lo que la convierte en una de las rutas más peligrosas de la región (5).