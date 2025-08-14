Tragedia en la madrugada: hombre muere en accidente en El Carmen

Un joven identificado como Víctor Dayan Loor Ferrín, de 20 años, falleció la madrugada del jueves 14 de agosto en un accidente en El Carmen, Manabí, tras perder el control de su motocicleta en la vía Chone.

Madrugada trágica en la vía Chone tras accidente en El Carmen

El siniestro ocurrió alrededor de las 02h00 en el kilómetro 33, en el sector La Restrepo, frente a un billar. Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el joven se desplazaba en una motocicleta que aún no ha sido identificada, pues testigos aseguran que particulares retiraron el vehículo después del hecho.

De acuerdo con la versión de un amigo que lo acompañaba, Loor perdió el control del vehículo y chocó contra la vereda, lo que provocó un fuerte impacto en su cabeza. Este golpe resultó determinante en el desenlace fatal.

Intento de salvarle la vida

Tras el accidente, el joven fue trasladado de inmediato al hospital básico de El Carmen. Allí, el personal médico de turno lo atendió con urgencia. Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados, minutos después se confirmó su fallecimiento.

El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) acudió posteriormente al lugar del siniestro para levantar evidencias e iniciar las diligencias correspondientes. Como parte del procedimiento, el cuerpo se trasladó al Centro Forense de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Familiares en busca de respuestas tras accidente en El Carmen

Horas más tarde, los familiares de la víctima llegaron hasta los exteriores del Centro Forense para realizar los trámites de ley y retirar el cuerpo. Entre lágrimas, expresaron su consternación por la repentina pérdida de un joven.

Las causas exactas del accidente en El Carmen aún están bajo investigación. No se descarta que factores como exceso de velocidad, falta de iluminación en la vía o un posible desperfecto mecánico hayan influido en el hecho.

Contexto de accidentes viales en la zona

El cantón El Carmen, ubicado al norte de Manabí, registra con frecuencia accidentes de tránsito debido a su conexión con la vía Chone y otros corredores estratégicos.

Las autoridades han insistido en la importancia del respeto a los límites de velocidad, el uso de casco protector y el mantenimiento adecuado de motocicletas, que son el vehículo más utilizado por jóvenes de la zona.

Investigación en curso

Mientras tanto, el SIAT continúa recopilando información para esclarecer lo sucedido. La motocicleta retirada del sitio sin registro oficial constituye un punto clave en la investigación, ya que su ausencia dificulta determinar aspectos técnicos del accidente.

El caso de Víctor Loor se suma a una larga lista de víctimas que dejan los siniestros en las carreteras de Manabí y Santo Domingo, reflejando la urgente necesidad de reforzar campañas de prevención y seguridad vial (31).