COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Delincuencia

Tragedia en Guayaquil: panadero asesinado al salir de casa rumbo al trabajo

Un joven panadero de 25 años fue asesinado la madrugada del martes en Portete, Guayaquil, durante un asalto en el que también le robaron su motocicleta.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Policía investiga crimen de panadero en el callejón Cristóbal Colón
Policía investiga crimen de panadero en el callejón Cristóbal Colón

Redacción

Redacción ED.

Elian Vera Ramírez, de 25 años, fue asesinado a balazos  este 19 de agosto de 2025 en el callejón Cristóbal Colón, entre las calles 26 y 27, en el distrito Portete, al sur de Guayaquil. El joven se despedía de su pareja antes de dirigirse a su trabajo cuando fue interceptado por tres individuos en una tricimoto, quienes lo asaltaron y le dispararon.

El ataque contra el panadero

Según el reporte preliminar, la víctima salió de su vivienda con dirección a la panadería donde trabajaba. En ese momento fue abordado por tres sujetos que se movilizaban en una tricimoto. Los atacantes lo despojaron de su motocicleta y pertenencias personales antes de abrir fuego contra él.

Testigos indicaron que los asaltantes efectuaron al menos dos disparos, uno dirigido a la pierna y otro a la cabeza. Tras el ataque, huyeron con rumbo desconocido sin dejar rastro.

Intento de auxilio y confirmación de muerte

Tras los disparos, familiares y vecinos trasladaron de inmediato al joven hasta el Hospital Guayaquil. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, los doctores confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Los galenos indicaron que el impacto en la cabeza fue letal, mientras que la herida en la pierna evidenció la violencia con la que actuaron los delincuentes. La víctima, que trabajaba como panadero, era reconocida en el barrio como un joven trabajador y sin antecedentes delictivos.

Investigación policial tras muerte de panadero

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al sitio del crimen para recoger indicios balísticos y levantar testimonios. Hasta el momento, no existen sospechosos identificados, aunque se investiga si la tricimoto utilizada en el asalto pertenece a un grupo dedicado a robos en el sur de la ciudad.

Las autoridades buscan cámaras de videovigilancia de la zona para rastrear la ruta de escape de los agresores. La motocicleta de la víctima aún no ha sido recuperada.

Inseguridad en Guayaquil

El crimen de Elian Vera Ramírez se suma a la ola de violencia que atraviesa Guayaquil, ciudad que concentra uno de los índices de criminalidad más altos del país. En la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) se contabilizan más de 2.060 muertes violentas en lo que va de 2025, muchas de ellas vinculadas a robos, extorsión y sicariato.

El distrito Portete, en particular, ha sido escenario de múltiples asaltos y homicidios en lo que va del año. Los vecinos de la zona reclaman mayor presencia policial y medidas urgentes de seguridad.

Impacto en la comunidad

El asesinato causó conmoción entre los moradores del callejón Cristóbal Colón, quienes recordaron a Elian como un joven dedicado a su oficio de panadero. Amigos y familiares expresaron dolor y exigieron justicia para esclarecer el crimen.

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de robo con resultado de muerte está tipificado como asesinato, con penas que van de 22 a 26 años de prisión. La Fiscalía abrió un proceso de investigación para establecer la autoría material e intelectual del crimen. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín SC enfrenta a Orense en Machala para revertir su mal momento en Liga Ecuabet

Tragedia en Guayaquil: panadero asesinado al salir de casa rumbo al trabajo

Once Caldas clasifica a cuartos tras imponerse a Huracán con global de 4-1

Coldplay sostiene la Kiss-Cam en conciertos pese a críticas internacionales

Tribunal de Bogotá ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en proceso de apelación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín SC enfrenta a Orense en Machala para revertir su mal momento en Liga Ecuabet

Tragedia en Guayaquil: panadero asesinado al salir de casa rumbo al trabajo

Once Caldas clasifica a cuartos tras imponerse a Huracán con global de 4-1

Coldplay sostiene la Kiss-Cam en conciertos pese a críticas internacionales

Tribunal de Bogotá ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en proceso de apelación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín SC enfrenta a Orense en Machala para revertir su mal momento en Liga Ecuabet

Once Caldas clasifica a cuartos tras imponerse a Huracán con global de 4-1

Coldplay sostiene la Kiss-Cam en conciertos pese a críticas internacionales

Tribunal de Bogotá ordena libertad inmediata de Álvaro Uribe en proceso de apelación

Pablo Muentes: Habeas corpus fue denegado por un Tribunal de la Corte Nacional de Justica luego de traslado a La Roca por seguridad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO