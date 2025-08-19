Trabajos de mantenimiento dejarán sin agua al cantón este miércoles 20 de agosto

Este miércoles 20 de agosto, el cantón experimentará una interrupción en el servicio de agua potable debido a trabajos de limpieza y mantenimiento en uno de los sistemas principales de la planta de tratamiento. La medida, que se extenderá desde las 07h00 hasta las 18h00, busca mejorar la calidad del suministro en toda la urbe, se informó desde Portoaguas.

Desde la institución se informó que las labores se centrarán en el decantador “B” de la planta de tratamiento Cuatro Esquinas, infraestructura clave para el proceso de potabilización en la capital manabita.

Estas acciones forman parte de un mantenimiento programado necesario para garantizar un servicio eficiente y seguro a la ciudadanía, señaló la empresa pública a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales.

Corte temporal y reanudación progresiva del servicio de agua

Una vez concluidos los trabajos de limpieza, se procederá al llenado de tanques y posteriormente se dará inicio a la reanudación paulatina del servicio en los diferentes sectores de Portoviejo, se informó.

Algunos detalles clave del operativo son los siguientes:

Fecha: Miércoles 20 de agosto

Horario: Desde las 07h00 hasta las 18h00

Zona de intervención: Decantador B de la planta Cuatro Esquinas

Impacto: Corte temporal del servicio de agua potable en sectores de Portoviejo

Reanudación: Progresiva, tras el llenado de tanques

Ante esta situación, Portoaguas recomienda a los usuarios abastecerse con anticipación para evitar contratiempos. Asimismo, la empresa agradeció la comprensión de la ciudadanía durante el proceso.

Paralizaciones récord de Cuatro Esquinas durante el último invierno

En junio de 2025, Portoaguas ejecutó una intervención técnica en el canal de captación de la planta. Se retiraron sedimentos y palizadas acumuladas a lo largo de 400 metros, utilizando maquinaria especializada como miniexcavadoras, excavadoras de brazo largo, volquetas y motobomba. El objetivo fue evitar daños en los equipos y asegurar un flujo óptimo de agua cruda hacia el proceso de potabilización. En julio de 2025, la empresa detuvo temporalmente el servicio de agua potable en la zona norte de Portoviejo. Lo hizo para llevar a cabo una limpieza urgente de los decantadores en la planta Cuatro Esquinas.

Durante el invierno pasado, la planta de tratamiento de agua tuvo un récord de paralizaciones Las paralizaciones. De febrero a abril, Portoaguas contabilizó 43 paralizaciones de la planta. Esto, por los altos niveles de turbiedad del agua, que alcanzaron los 130 mil NTU (unidad nefelométrica de turbidez), cuando la planta permite procesar máximo 10 mil NTU.

Desde la ciudadanía se espera que con trabajos como el que se realizará el miércoles 20 de agosto de 2025, los problemas durante la próxima estación invernal se reduzcan.