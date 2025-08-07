COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Sociedad

Trabajadores en Ecuador: Descubre cuánto deben pagarte si trabajas el feriado de agosto con un recargo del 100 %

La nota aborda el pago por trabajar en el feriado del 10 de agosto en Ecuador, detallando la normativa y el cálculo salarial aplicable.
Trabajadores en Ecuador Descubre cuánto deben pagarte si trabajas el feriado de agosto con un recargo del 100 %
Esta regulación busca compensar a los empleados por su labor en una fecha histórica para la nación.
Trabajadores en Ecuador Descubre cuánto deben pagarte si trabajas el feriado de agosto con un recargo del 100 %
Esta regulación busca compensar a los empleados por su labor en una fecha histórica para la nación.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

En Ecuador, el feriado nacional del 10 de agosto se conmemora el lunes 11, según la Ley de Feriados, y quienes trabajen recibirán una remuneración especial. Este descanso, el primero en dos meses, celebra el Primer Grito de Independencia de 1809.

La normativa laboral del país establece un recargo del 100 % para los trabajadores que presten servicios durante estos días de descanso obligatorio. Esta regulación busca compensar a los empleados por su labor en una fecha histórica para la nación.

El Primer Grito de Independencia y su conmemoración

El 10 de agosto de 1809, un grupo de sublevados en Quito formó una junta de gobierno provisional, en apoyo al rey de España, Fernando VII. Este evento es reconocido como el Primer Grito de Independencia en Ecuador. Aunque historiadores debaten su verdadero significado, la fecha es un hito clave en la historia del país.

Por ello, el 10 de agosto se celebra como un feriado nacional. La Ley de Feriados establece que, si el día de asueto cae en domingo, se traslada al lunes siguiente, en este caso, el lunes 11 de agosto. Esto garantiza un día de descanso ininterrumpido para la mayoría de los trabajadores.

Cálculo del salario para quienes trabajan en feriado

Según el artículo 55 del Código del Trabajo de Ecuador, el trabajo durante los días de descanso obligatorio, como los feriados, debe ser pagado con un recargo del 100 %. Para calcular el valor por hora trabajada en feriado, el procedimiento es sencillo. Primero, se divide el salario mensual para 240 horas, que es el número de horas laborables en un mes.

El resultado de esta operación es el valor de la hora ordinaria de trabajo. Luego, ese valor se multiplica por dos para obtener el pago por hora de feriado. Esta fórmula asegura una compensación justa para quienes deben laborar en estas fechas.

Ejemplo práctico de compensación

Por ejemplo, si un empleado gana 500 dólares al mes, su cálculo sería el siguiente: 500 dividido para 240 es 2,08. Este es el valor de su hora ordinaria. Para el feriado, ese valor se duplica: 2,08 multiplicado por 2 es 4,16. De esta forma, el trabajador recibirá 4,16 dólares por cada hora laborada el lunes 11 de agosto.

Las empresas están obligadas a cumplir esta normativa para garantizar los derechos laborales. El pago adicional aplica para todos los empleados en relación de dependencia.

Derechos del trabajador y obligaciones del empleador

El cumplimiento de esta normativa es para los empleadores. El Código del Trabajo protege a los trabajadores. El salario y las horas trabajadas en feriados deben reflejarse adecuadamente en el rol de pagos. Esta medida evita abusos y garantiza que se respete el derecho al descanso.

El pago del 100 % de recargo es un derecho del trabajador. Las autoridades laborales, como el Ministerio del Trabajo, supervisan el cumplimiento de estas disposiciones.

