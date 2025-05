Trabajadores del municipio de Manta aseguran que tienen atrasos de dos meses en sus salarios

Los trabajadores del Municipio de Manta enfrentan una crisis financiera que les afecta a todos. Aseguran que el GAD está atrasado en el pago de sus sueldos y otros rubros laborales que se les descuenta. Roberto Vera, presidente del Sindicato de Trabajadores, explica la situación. La deuda hasta ahora supera los dos meses de sueldo y los empleados reclaman soluciones urgentes.

Desde 2023, dijo el dirigente, los empleados municipales no reciben sus salarios a tiempo. En 2024, el problema continuó de la misma forma. En 2025, los atrasos persisten. Vera señala que los impagos abarcan hasta ahora dos meses a los obreros. También, el Municipio de Manta no devuelve descuentos por roles de pagos, que les retienen todos los meses. Estos descuentos, dijo el dirigente, se utilizan para diferentes coberturas que ahora no pueden cumplir. Los uniformes y las vacaciones permanecen pendientes. Estos incumplimientos afectan a cientos de familias, dijo Vera.

Trabajadores del GAD Manta no pueden cumplir con obligaciones

Por toda la situación que viven, afirmó Vera, los trabajadores no cumplen sus obligaciones financieras con algunas entidades a donde tienen deudas e incluso con tiendas donde solicitan alimentos. La falta de ingresos económicos impide cubrir necesidades básicas, como alimentos y otros. Vera sostuvo que ahora, con el inicio del año lectivo, los trabajadores del Municipio de Manta tienen problemas para cumplir con los requerimientos de útiles escolares y uniformes para sus hijos.

El acceso al seguro social presentaba problemas. El municipio tenía una deuda de seis meses al IESS. El dirigente indicó que conocen que se firmó un acuerdo con el IESS. Por esta razón dijo han solicitado una copia de la firma de este convenio para saber cuáles fueron las condiciones aceptadas.

Arreglado el tema del seguro social

Marciana Valdivieso alcaldesa de Manta indicó que el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, está solucionado. «Estamos al día con el IESS. Firmamos un convenio y no se debe ni un sólo dólar», indicó. Sobre la deuda de salarios a los obreros Valdivieso señaló que hasta finalizar el mes de abril, se cumplieron dos meses de impagos.

La alcaldesa de Manta manifestó que la recaudación del mes de mayo en el Municipio, priorizará el pago de los salarios. «Ese es el compromiso; de hecho, ya lo he conversado con ellos y, por lo tanto, así será», aseguró la autoridad. Indicó que las acciones acordadas con los directivos se ejecutarán según lo previsto. Esta aseveración la hizo la alcaldesa de Manta durante la inauguración del inicio del año lectivo en el Colegio Manta, que tuvo lugar en horas de la mañana de este 5 de mayo.