Hace 2 meses
Deportes
Ecuatorianos

Tottenham y Chelsea compiten por Piero Hincapié, valuado en USD 68 millones por Bayer Leverkusen

Tottenham eligió al ecuatoriano para reforzar el plantel para esta temporada 2025/2026.
Piero Hincapié, jugador del Bayer Leverkusen de Alemania.
Piero Hincapié, jugador del Bayer Leverkusen de Alemania.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Nació en Manta en 1979. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo, en la ...

[email protected]

Tottenham Hotspur y Chelsea están en la carrera por fichar al defensor ecuatoriano Piero Hincapié, de 23 años, cuya cláusula de rescisión con Bayer Leverkusen asciende a USD 68 millones, según reportes recientes. Los Spurs, dirigidos por Thomas Frank, ven al zaguero como el refuerzo ideal para fortalecer su defensa, especialmente tras la lesión de Destiny Udogie y la posible salida de Cristian Romero. 

Piero Hincapié, capaz de jugar como central o lateral izquierdo, destacó la temporada pasada con tres goles y su solidez aérea, encajando en el esquema táctico de Frank, quien busca establecer una defensa sólida para competir en la Premier League.

Chelsea también quiere a Piero Hincapié

Sin embargo, Chelsea, bajo la dirección de Enzo Maresca, también ha mostrado un interés concreto por Piero Hincapié. Maresca, tras la lesión de Levi Colwill, expresó la necesidad de un central, y medios británicos señalan a Piero Hincapié como el principal candidato para llegar a Stamford Bridge. Según un reporte, Chelsea prepara una oferta de 60 millones, aunque Leverkusen insiste en no negociar por debajo de los 70 millones.

Piero Hincapié, quien renovó con Leverkusen hasta 2029, ya comenzó la temporada 2025-26 con una victoria 4-0 ante Grabaspach, bajo las órdenes de Erik ten Hag. Su agente, Manuel Sierra, confirmó que el jugador está abierto a un traspaso para dar el siguiente paso en su carrera, lo que intensifica la puja entre los clubes londinenses.

Tottenham, con recursos tras recientes ventas, podría activar la cláusula, pero enfrenta el desafío de convencer a Leverkusen, reacios a perder a otro defensor tras las salidas de Jonathan Tah y Jeremie Frimpong. 

El interés de otros clubes como Liverpool, Newcastle y Atlético Madrid complica el panorama, pero Tottenham tiene ventaja por su participación en Champions League y el presupuesto de Daniel Levy. La decisión dependerá de si los Spurs están dispuestos a pagar la cláusula o negociar un monto menor, mientras Chelsea acelera para cerrar el fichaje antes del cierre del mercado el 29 de agosto.

