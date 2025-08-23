COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
¡Tottenham sorprende y hunde al City de Guardiola en casa!

Tottenham venció 2-0 a Manchester City en la segunda fecha de la Premier League 2025-2026, con goles de Brennan Johnson y Joao Palhinha, en un partido marcado por errores defensivos del City.
Manchester City perdió 2-0 ante Tottenham Hotspur el 23 de agosto de 2025 en el Etihad Stadium, en la segunda jornada de la Premier League 2025-2026, debido a errores defensivos y falta de efectividad ofensiva, complicando su arranque en la lucha por el título.

El encuentro, correspondiente a la segunda fecha de la Premier League, enfrentó a un Manchester City dirigido por Pep Guardiola contra un Tottenham liderado por Thomas Frank. Los locales, tras golear 4-0 al Wolverhampton en la primera jornada, buscaban consolidar su buen inicio en casa. Sin embargo, los Spurs capitalizaron los errores del City para llevarse los tres puntos.

En la primera mitad, el partido transcurrió con poca claridad hasta el minuto 35, cuando Richarlison, aprovechando su velocidad, superó a la defensa local y asistió a Brennan Johnson, quien marcó el 1-0. Justo antes del descanso, un error en la salida del portero James Trafford permitió a Joao Palhinha anotar el 2-0 en el minuto 45+2, tras una recuperación de los visitantes.

Cambios sin efecto

En la segunda parte, Pep Guardiola realizó modificaciones tácticas, dando entrada a Bernardo Silva, Jérémy Doku, Phil Foden y Rodri. A pesar de dominar la posesión con un 62%, según datos de la Premier League, el City no logró generar peligro frente a la portería defendida por Guglielmo Vicario. Tottenham, por su parte, mantuvo una sólida defensa y aprovechó los contraataques para contener a los locales.

Las estadísticas reflejan el dominio estéril del City, con 9 disparos frente a los 14 permitidos al Tottenham, y 563 pases completados contra los 511 de los Spurs. Además, el City cometió 7 faltas y recibió 2 tarjetas amarillas, mientras que Tottenham no tuvo amonestaciones.

Contexto histórico

Este resultado marca un hito para Tottenham, que se convierte en el primer equipo en derrotar al Manchester City 30 veces en la historia de la Premier League, según estadísticas oficiales. Para Pep Guardiola, esta es su séptima derrota ante los Spurs, el equipo contra el que más ha perdido en su carrera. Thomas Frank, técnico de Tottenham, se une a José Mourinho y Antonio Conte como los únicos entrenadores en vencer a Guardiola con dos equipos distintos en la Premier League.

Tottenham en la cima

Con esta victoria, Tottenham suma 6 puntos tras dos jornadas, tras su triunfo 3-0 ante Burnley en la primera fecha, colocándose provisionalmente en el primer lugar de la clasificación. Manchester City, con 3 puntos, enfrenta un revés temprano en su objetivo de recuperar el título de la Premier League.

