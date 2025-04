Desplazados por la emergencia, familias en El Verdún buscan un lugar donde vivir

Las familias afectadas por una falla geotécnica en el sitio El Verdún, de Tosagua, piden ayuda urgente para encontrar un lugar donde vivir.

En esta localidad de la provincia de Manabí,una falla rotacional del talud con profundidad aún no determinada, ha originado hundimientos de tierra y enormes grietas que han destruido viviendas y afectado seriamente la carretera. Esto sucede, según expertos, cuando el suelo está debilitado, por ejemplo, por lluvias intensas, terremotos o erosión.

Entre los damnificados está Joel Álava. Él trabajaba ayer, Viernes Santo, incansablemente para rescatar lo poco que queda de su casa. Una enorme grieta atraviesa la sala de la vivienda, mientras otras fisuras han destruido el patio y desestabilizado por completo la estructura.

La tragedia no solo afecta su hogar: las casas de su madre y hermanos también han quedado inhabitables. “Perdimos todo lo que construimos con años de esfuerzo”, relató Álava, mientras solicita ayuda urgente para encontrar un lugar donde su familia pueda vivir.

Cuatro comunidades están en riesgo

El fenómeno, que comenzó el pasado 14 de abril de 2025, mantiene en riesgo a comunidades como Los Pozos, El Verdún, La Chipornia, y Larrea. Según el alcalde de Tosagua, Romel Cedeño, al menos 350 familias de estas cuatro comunidades corren peligro. Actualizó las cifras de afectaciones con 45 casas dañadas y 12 destruidas completamente.

Habitantes y autoridades locales han comparado los daños con los de un terremoto, debido a la magnitud de las grietas y el hundimiento del suelo. “La tierra se abrió, las casas traqueaban. Pensamos que nos tragaba”, contó Mercedes Zambrano, otra damnificada.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal se activó para coordinar la respuesta. Equipos municipales, el Cuerpo de Bomberos y organismos de socorro trabajan en la zona, brindando asistencia y evaluando la estabilidad del terreno.

El riesgo se mantiene latente en El Verdún

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) analiza los daños en la vía, que presenta grietas en más de 600 metros no lineales, dificultando la circulación vehicular. Manuel Molina, subsecretario Zonal 4 del MTOP, explicó que se trata de una falla rotacional del talud con profundidad aún no determinada. Esto origina el desplazamiento de las casas, problemas de ondulaciones, fisuras longitudinales, transversales y pliegues en ciertos tramos de la vía.

Mencionó que en El Verdún, por donde está la capilla, la falla es de mayor magnitud, por eso la zona se la ha considerado de “riesgo latente”. Afirmó que esta falla, sumada “a la deforestación, las camaroneras que no tienen geotextil en el fondo, la construcción de la vía que se realizó de manera no técnica, los taludes que no fueron estabilizados por quienes han hecho cultivos”, son parte de lo que ha provocado los daños actuales.

“No se tomaron en cuenta los suelos expansivos, porque cuando se saturan y se llenan de agua por la lluvia aumentan el volumen, se expanden, y cuando hace sol disminuyen el volumen, y que expulsan el agua y se forman grietas considerables en el suelo”, dijo.

Esperan la llegada de expertos el lunes

La presidenta de la comuna El Verdún, Francisca Álava, señaló que las familias que viven en los alrededores temen que la tierra siga cediendo y se extienda a otros sectores. Ella espera que las autoridades cumplan con los ofrecimientos. Señaló que, entre otras cosas, necesitan de cisternas de agua tanto para asearse como para preparar los alimentos.

Indicó que el lunes 21 de abril de 2025, llegarán expertos para determinar la causa del problema, que continúa amenazando con ceder, y con grietas cada vez más profundas. Álava dijo que “sería lamentable que lo sucedido siga extendiéndose y más viviendas sean las afectadas, o que la vía colapse en su totalidad, debido a que esta zona se dedica a la agricultura, apicultura y a la captura de guariche.

Algunos damnificados han sido trasladados a una casa comunal que sirve como albergue temporal, donde reciben víveres y apoyo básico. Otros permanecen en casas de familiares o amigos.

Alcalde pide al COE provincial declarar la zona en emergencia

Cedeño ha solicitado al COE provincial sesionar de manera urgente para declarar la zona en emergencia. Esta medida facilitaría la llegada de recursos para ayuda humanitaria a los afectados de El Verdún, reconstrucción y la evaluación técnica del terreno, clave para evitar más pérdidas. «Desde hace varios meses desde la Y de La Margarita de Chone, ha habido afectaciones en esta vía. Se ha sugerido declarar en emergencia este sector por los deslizamientos que ocurren constantemente. Hay que buscar alternativas de forestación para evitar que la tierra siga cediendo«, aseveró el alcalde.

La situación en Tosagua se suma a una serie de emergencias causadas por las lluvias en Manabí. Las inundaciones en localidades como Portoviejo han dejado cientos de familias afectadas, con viviendas anegadas y cultivos destruidos.

Con información de Wendy Delgado y César Vélez.