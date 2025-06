Tomógrafo del IESS dañado: Las autoridades no ofrecen soluciones ni respuestas claras

El tomógrafo del hospital del IESS en Portoviejo lleva más de una semana averiado, según las denuncias ciudadanas. Esto afecta a cientos de afiliados que necesitan diagnósticos precisos.

Crisis en la atención médica

El daño del tomógrafo en el hospital del IESS de Portoviejo ha generado una grave problemática para los afiliados. Julia Zambrano, una paciente, expresó su frustración: “Soy pobre, no tengo cómo pagar una ecografía particular”. Según su testimonio, esta no es la primera vez que enfrenta esta situación. Hace un mes, también intentó realizarse una ecografía en el mismo centro y no obtuvo el servicio. La falta de equipos funcionales obliga a los pacientes a acudir a clínicas privadas, incrementando la carga económica para quienes dependen del sistema público.

Además, la problemática no se limita al tomógrafo. Otros equipos médicos del IESS presentan fallos, según denuncias ciudadanas. La escasez de insumos y reactivos para exámenes agrava la situación. Ricardo Terán, otro paciente afectado, relató que esperó desde las 6 de la mañana hasta las 8 para realizarse estudios médicos solicitados por un doctor del IESS. Sin embargo, le informaron que no había recursos disponibles. “De los 15 exámenes que piden, solo hay 2”, afirmó molesto. Terán señaló que esta situación se repite con frecuencia, pero ahora considera que es “exagerada”.

Impacto en los pacientes

El tomógrafo es un equipo clave para detectar enfermedades y garantizar diagnósticos precisos. Su ausencia provoca retrasos en tratamientos médicos, afectando la salud de los afiliados. Baarón Hidrovo, otro usuario, responsabilizó directamente a la administración del IESS: “Si no hay dinero, díganlo públicamente”. Como muchos, Hidrovo tuvo que recurrir a un centro privado para realizar sus exámenes, lo que representa un gasto significativo para quienes dependen del sistema de seguridad social.

La situación refleja un problema estructural en el IESS. La falta de insumos médicos, sumada a la avería de equipos esenciales como el tomógrafo, limita el acceso a servicios de salud básicos. Esto no solo afecta a los pacientes de Portoviejo, sino que pone en evidencia una crisis más amplia en la gestión de recursos médicos en el sistema público.

El silencio de las autoridades

Las autoridades del IESS no han proporcionado respuestas claras sobre la avería del tomógrafo. Este medio intentó contactar a fuentes oficiales para conocer las causas del daño y una fecha estimada de reparación, pero no obtuvo respuesta. Según trabajadores del hospital, la reparación podría demorar un mes, una solución que los pacientes consideran insuficiente. “Necesitamos respuestas rápidas, no promesas vagas”, afirmó Zambrano.

Mientras tanto, los afiliados exigen soluciones inmediatas. La falta de comunicación y la demora en las reparaciones alimentan la desconfianza hacia la administración del IESS. La problemática persiste, y los pacientes enfrentan un panorama incierto, obligados a buscar alternativas costosas en el comercio médico privado o a esperar indefinidamente por la reactivación de los servicios. (MV).