Todo por amor: Elba González suma a su nuevo novio a sus videos humorísticos

La actriz manabita Elba González vive un gran momento personal, tras hacer público su romance con el empresario guayaquileño Max Delgado.

La pareja se muestra feliz y comprometida en redes sociales, al punto a que él se ha sumado a los videos de humor que Elba comparte en sus redes sociales.

Elba González y su nuevo compañero de sketches

El reciente martes, 26 de agosto de 2025, la creadora de contenido publicó un video protagonizado por ella y su nuevo amor. En el clip, ambos actúan como una pareja que huye de la prensa ecuatoriana, con el toque de humor que caracteriza a la joven manabita.

“El país en la m pero estas son las noticas que todos deberían ver. Pd: muerta de hambre deja de andar atrás de mi marido”, escribió en la descripción del post. El video es una parodia de las famosas ecuatorianas y la prensa rosa.

Tras su publicación, decenas de personas comentaron el video de Elba González, incluido su actual novio. “Amo ser tu big boy”, escribió Max.

Cabe destacar que antes de hacer oficial su noviazgo, la pelinegra grabó varios videos humorísticos usando los zapatos de Max. Esto llevó a que sus seguidores le preguntaran quién era el “chico de los zapatos gigantes”.

El inicio de su historia de amor

El pasado 28 de julio, Elba González dio a conocer de manera oficial su noviazgo con Max Delgado. Lo hizo a través de un romántico y divertido post en redes sociales.

“Ahora si tengo que presentarles al chico de los zapatos gigantes que me enamoró y ahora no sé que tengo más metido si el calzón o a él en mi corazón”, escribió junto a varias fotografías y videos. Sin embargo, los rumores de romance entre Elba y Max iniciaron a fines de abril pasado, cuando fueron vistos en eventos sociales.

Cabe mencionar que antes de su relación con la oriunda de Manabí, el empresario tenía amistad con varios rostros conocidos del espectáculo ecuatoriano, pero nunca se había vinculado con la actuación.

El nuevo romance de la influencer llegó tras unos cuatro meses de terminar su noviazgo con el también creador de contenido Rafael Zambrano. Se trató de una relación de varios años que llegó a su fin luego de que Elba participara en MasterChef Celebrity Ecuador.

Elba González causa furor en las redes sociales

Elbita es muy popular en las redes sociales, las cuales se convirtieron en su plataforma para llegar a la televisión nacional. Hace un par de años comenzó a volverse viral por sus llamativos atuendos para ir a votar, como un vestido de quinceañera y un traje típico.

El ingresar al reality de cocina de Teleamazonas le dio aún más popularidad, así como nexos con otros famosos ecuatorianos. Además, ha hecho teatro y ha participado en pódcast muy populares como invitada.

Mientras tanto, en TikTok e Instagram sigue compartiendo videos de humor, algo que ya es parte de su sello personal.