Tito El Bambino explica por qué no concluyó su show en la Noche Centenario de Barcelona

El cantante puertorriqueño Tito El Bambino no pudo concluir su presentación en la Noche Centenario de Barcelona Sporting Club, celebrada la noche del miércoles 30 de abril en el estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, debido a un quebranto de salud. El artista explicó lo sucedido a través de sus redes sociales, donde detalló que sufrió un mareo fuerte que le impidió continuar con su show.

El incidente durante el evento

Tito El Bambino fue uno de los artistas invitados al evento conmemorativo por los 100 años del club guayaquileño, que incluyó un espectáculo musical y la presentación oficial del equipo 2025. Sin embargo, su participación fue breve y no incluyó una despedida al público, lo que generó inquietud entre los asistentes.

El reguetonero se retiró del escenario pocos minutos después de iniciar su show. Posteriormente, a través de su cuenta de Instagram, explicó. “La verdad es que me sentí mal de repente, me dio un mareo fuerte y no pude seguir. Gracias por la comprensión y el cariño siempre”, dijo.

Reacciones y estado de salud del artista

Hasta el momento, no se han emitido reportes médicos oficiales, pero fuentes cercanas al artista indicaron que se encuentra estable y en reposo. El incidente no requirió traslado de emergencia, aunque fue atendido de forma preventiva por personal médico presente en el estadio.

Los organizadores del evento no se han pronunciado oficialmente sobre la interrupción, pero en redes sociales, tanto fanáticos del cantante como seguidores del club expresaron comprensión por la situación y enviaron mensajes de apoyo al artista.

Tito El Bambino era el invitado especial en la Noche Centenario

La Noche Centenario fue uno de los actos centrales por los 100 años de fundación de Barcelona SC, el club con mayor hinchada en Ecuador. Además de presentaciones artísticas, el evento incluyó un partido amistoso y homenajes institucionales.

Tito El Bambino forma parte de una gira promocional en la región. Hasta el momento, no se ha confirmado si reprogramará su presentación o si realizará nuevas fechas en Ecuador próximamente.

El artista, conocido por éxitos como «El amor», «Mi cama huele a ti» y «Baila morena», se ha convertido en figura destacada del reguetón desde principios de los años 2000.