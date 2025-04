Tiroteo en una universidad del estado de Florida, Estados Unidos, deja seis heridos y un detenido

Un tiroteo ocurrido este jueves 17 de abril de 2025 en la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, deja seis personas heridas, trasladadas a un hospital local, y un sospechoso bajo custodia policial. El incidente, reportado al mediodía cerca del centro de estudiantes, generó una alerta de tirador activo y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad. Las autoridades aún investigan las causas del ataque.

Respuesta inmediata de las autoridades de Florida

A las 12h00 horas (Ecuador), la Universidad Estatal de Florida emitió una alerta notificando sobre un tirador activo en el campus, específicamente cerca de la Unión de Estudiantes. La policía de Tallahassee, junto con otras agencias, acudió al lugar en minutos, según informó el sistema de alertas universitarias. Los estudiantes y el personal recibieron instrucciones de refugiarse y evitar puertas y ventanas. Ambulancias y vehículos de emergencia trasladaron a las cuatro víctimas del tiroteo al Tallahassee Memorial Healthcare, donde son atendidas, aunque no se ha precisado su estado.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado poco después del incidente, según fuentes policiales citadas por CNN en Español. No se reportan víctimas fatales hasta el momento, y las autoridades no han confirmado si el atacante era estudiante o tenía relación con la universidad.

Desarrollo del tiroteo

El tiroteo comenzó en una zona concurrida del campus, lo que provocó pánico entre los estudiantes. Videos compartidos en redes sociales muestran a personas corriendo y buscando refugio mientras se escuchaban sirenas. La universidad, con unos 40.000 estudiantes, mantuvo la alerta de tirador activo durante varias horas como medida de precaución.

Contexto de violencia armada en EE.UU.

Este incidente se suma a la creciente lista de tiroteos en instituciones educativas de Estados Unidos. En 2024, un ataque en una escuela secundaria de Georgia dejó cuatro muertos y nueve heridos. La proliferación de armas de fuego, con 120 por cada 100 habitantes, según Small Arms Survey, sigue siendo un factor clave en estos eventos. Tallahassee, capital de Florida, no había registrado un tiroteo de esta magnitud en su universidad desde 2014, cuando un atacante dejó tres heridos.

Investigación en curso

Las autoridades locales y federales están recopilando pruebas para determinar el motivo del tiroteo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, expresó en X su apoyo a la comunidad universitaria y confirmó que las fuerzas del orden trabajan activamente en el caso. La universidad permanece bajo vigilancia, y se espera un comunicado oficial con más detalles en las próximas horas.