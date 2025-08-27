Tiros en Quevedo: Adolescente fue detenido tras intentar matar a un hombre

La tarde del martes 26 de agosto de 2025, en el sector Los Chapulos de la parroquia San Camilo, cantón Quevedo, la Policía Nacional capturó a un adolescente de 16 años, acusado de disparar contra Eddy Alfredo Q., de 24 años, quien resultó herido en el hombro izquierdo.

Ataque armado en San Camilo

El incidente ocurrió cuando la víctima se encontraba en su domicilio, ubicado frente a una Unidad de Policía Comunitaria. Según el testimonio, dos hombres en motocicleta llegaron hasta el lugar e intentaron obligarlo a salir.

Al percatarse del peligro, Eddy Alfredo corrió hacia el interior de la vivienda. En ese momento, uno de los agresores abrió fuego contra él. Una bala impactó en su hombro izquierdo, mientras intentaba resguardarse.

Los sospechosos no notaron que una patrulla policial realizaba rondas preventivas cerca de la zona. Ese descuido permitió a los uniformados intervenir de inmediato.

Adolescente detenido tras persecución

Los policías iniciaron una persecución contra los atacantes. Durante la huida, uno de ellos intentó escapar por un callejón y arrojó el arma de fuego que portaba. Sin embargo, los agentes lograron capturarlo.

El aprehendido fue identificado como un adolescente de 16 años, ahora procesado por tentativa de asesinato. Los uniformados incautaron una pistola, una alimentadora con quince cartuchos, prendas de vestir y un teléfono celular.

El herido recibió atención médica y fue trasladado a una casa de salud. Las autoridades confirmaron que su condición es estable. La Fiscalía abrió una investigación para determinar responsabilidades y esclarecer la posible motivación del ataque.

Declaraciones oficiales sobre adolescente detenido

La Policía Nacional informó que la rápida reacción de sus agentes permitió neutralizar un hecho violento en desarrollo. La institución destacó que el patrullaje preventivo resulta fundamental para identificar situaciones de riesgo y enfrentar delitos violentos.

Contexto de violencia en Quevedo

El caso del adolescente detenido reabre el debate sobre la participación de menores en delitos graves. En Ecuador, la Policía registra un incremento en la detención de adolescentes vinculados con hechos de violencia.

La ciudad de Quevedo, en Los Ríos, ha sido escenario de episodios similares en los últimos meses. En junio de este año, otro joven de 17 años resultó detenido por participar en un ataque armado en la parroquia 24 de Mayo.

Investigaciones en curso

El adolescente detenido quedó a órdenes de la autoridad competente. La Fiscalía deberá determinar si actuó solo o como parte de una estructura delictiva. La Policía continúa con las investigaciones para identificar al segundo implicado, quien logró escapar en motocicleta.

Mientras tanto, la institución mantiene operativos de control y patrullajes permanentes en sectores considerados de alto riesgo. La ciudadanía exige mayor presencia policial y acciones concretas para frenar la violencia juvenil en el cantón (31).