¿Tienes ahorros en la cooperativa CREA? Conoce los pasos clave para recuperar tu inversión

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) activó un proceso para que los socios de la cooperativa de ahorro y crédito CREA, actualmente en liquidación forzosa, recuperen sus ahorros. Esto ocurre en Ecuador, a partir del 29 de julio de 2025, debido a la liquidación de la entidad financiera. El proceso permite recuperar hasta 32.000 a través del Seguro de Depósitos (Cosede).

Proceso de devolución de fondos

Recuperar fondos de una institución financiera intervenida requiere un proceso más complejo. Primero, la SEPS debe resolver la situación de activos y pasivos de la cooperativa. Luego, se activará el Seguro de Depósitos. La SEPS ha informado que los socios y clientes de CREA podrán recibir hasta 32.000, el monto máximo que cubre el Seguro de Depósitos para cooperativas del segmento 1. Esta medida busca salvaguardar los depósitos de los usuarios.

La SEPS designó a Luis Miguel Cabrera como liquidador. Su nombramiento se oficializó la mañana del 29 de julio de 2025. Cabrera explicó los pasos a seguir para los socios. La entidad asegura que la salud del sistema financiero ecuatoriano está intacta. Además, se busca tranquilidad en la ciudadanía.

Transferencia de activos y pasivos

El primer paso es la Transferencia de Activos y Pasivos (ETAP). Esto implica levantar un inventario de todo lo que posee la cooperativa. Esto incluye ahorros, pólizas, cartera de créditos, bienes y obligaciones. Estos activos se ofrecerán a otras entidades financieras. Si se concreta esta transferencia, los socios pasarán a ser clientes de la entidad que adquiera dichos activos y pasivos. Esta etapa tiene un plazo de 15 días.

Si la transferencia no se concreta, se procederá con el pago a través del Seguro de Depósitos. El tope es de 32.000 por persona. Para ello, el liquidador presentará un listado oficial de beneficiarios depurado. Personas con sentencias por narcotráfico o lavado de activos no figurarán. Luego, se establecerá un cronograma de pagos y las entidades financieras habilitadas. Este trámite es gratuito y no requiere abogado. Según Cabrera, el proceso podría tomar entre 20 y 45 días.

Requisitos para el cobro del seguro de depósitos

Los socios deben acudir a la agencia designada por el Cosede. Deben ir en la fecha asignada en el cronograma. Es fundamental presentar los documentos requeridos. Para personas naturales, se necesita original y copia legible de la cédula de ciudadanía vigente. Extranjeros deben presentar pasaporte vigente. Para personas jurídicas, se pide copia certificada del nombramiento del representante legal.

También se requiere el RUC y la cédula del representante. Si un tercero cobra, se necesita un poder especial o general. Herederos deben presentar la posesión efectiva de los bienes. Representantes de menores de edad necesitan cédula o partida del menor y la identificación del representante.

¿Qué sucede con los créditos vigentes?

La SEPS informó que quienes mantienen créditos con la cooperativa deben seguir pagando. Las cuotas se pagarán en las entidades financieras habilitadas. Estas son Cooperativa Jardín Azuayo, Cooperativa Jeep, Banco de Guayaquil y Banco Pichincha.