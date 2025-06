Tiendas de barrio: entre la resistencia y oportunidades ante las cadenas nacionales

Las tiendas de barrio enfrentan diversas realidades ante el auge de las cadenas comerciales. La mayoría de sus propietarios coinciden que sus ventas y clientela han disminuido, pero otros, han visto una oportunidad de crecimiento.

Víctor Rosas, abrió su tienda hace 20 años en la ciudadela Las Orquídeas. Fue la primera tienda de esta ciudadela y en todos estos años ha tenido altibajos, pero en los últimos años, la zona se ha vuelto más comercial y han abierto incluso cadenas de tienda nacionales. Esto, dijo que ha transformado el panorama y hay tiendas que están al borde de quebrar.

“Es lo que está sucediendo con las tiendas de barrio. Nos vemos afectados por estas cadenas”, mencionó Rosas, quien recalcó que por la situación economía actual, la mayoría de personas buscan los productos más económico.

Han reducido los ingresos en las tiendas

Rosas considera que en los barrios hay una competencia desleal con la cadena de tienda nacional, ocasionando que muchas familias que dependían de las tiendas, se vean afectadas. “Nos estamos quedando sin nuestra fuente de trabajo y sin dar sustento a nuestras familias“, lamentó. En su caso, sus ventas se han reducido en un 50% en el último año.

Cerca de allí, en la ciudadela California, los dueños de varias tiendas coincidieron que sus ventas se han reducido y creen que se deben a las cadenas nacionales. La propietaria de un minimarket, quien solicitó reservar su nombre, recordó que en el 2020 amplió su oferta de abarrotes porque las personas llegaban a buscar los productos, pero en el último año redujo esa oferta porque abrieron una de las tiendas nacionales, cerca de su local.

“Siempre he vendido más lo que es plásticos, en eso no he visto afectada las ventas, pero en lo que son productos de tienda, sí”, expresó.

Han visto una oportunidad

El panorama no luce color gris para todas las tiendas de barrio. También hay quienes han visto una oportunidad de crecimiento con las cadenas nacionales.

Douglas Cedeño, propietario del Minimarket Marvic, en la avenida del Ejército, dijo que como emprendedores deben mostrar sus fortalezas ante cualquier situación. En su caso, abrieron una tienda nacional a cinco metros de su negocio, pero eso lo motivó a mejorar la imagen y ampliar la oferta de productos.

Antes, dijo, no sentía esa necesidad porque los negocios de su barrio estaban más alejados y no sentía la competencia. “Siempre he tenido claro que la competencia no es mala. La competencia obliga a mejorar los servicios, la atención, los productos, tener más variedad”, recalcó.

Cedeño tiene 20 años con su negocio, mientras que la cadena nacional la abrieron hace tres años. En estos tres años, dijo que ha visto una oportunidad que ha tenido un crecimiento en su local. De hecho, renovó su eslogan, como “Marvic es tu complemento”, posicionando su tienda como un aliado a la tienda nacional.