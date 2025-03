Compártelo con tus amigos:

Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, denuncia a una mujer que la agredió hace 10 años, buscando justicia por el daño psicológico sufrido tras la violencia en 2015.

El martes 18 de marzo de 2025, Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, presentó una nueva denuncia por daño psicológico contra una mujer implicada en su agresión física en 2015. La denuncia llega luego de que la política identificara a una de las tres personas que la golpearon en los exteriores de la Asamblea Nacional.

La agresión en 2015 y la falta de respuestas

El 23 de septiembre de 2015, Lourdes Tibán, quien en ese entonces era asambleísta, fue agredida físicamente por tres personas: dos mujeres y un hombre. El ataque ocurrió en los exteriores de la Asamblea Nacional. En su denuncia original, Tibán explicó que el agresor era una mujer costeña de cabello rubio. Sin embargo, a pesar de los detalles proporcionados a la Fiscalía, la respuesta fue nula.

“Sabía que en la justicia no iba a pasar absolutamente nada, porque en ese régimen si alguien alzaba la voz contra el gobierno, ya estaba preso al día siguiente”, señaló Tibán, refiriéndose al gobierno de Rafael Correa. En ese contexto de impunidad, Tibán no recibió respuestas a su denuncia inicial y no logró avances en la investigación.

Prefecta de Cotopaxi Lourdes Tiban, acudió a la Fiscalía General para dejar una denuncia contra una persona que supuestamente la agredió hace 10 años atrás. Foto: API

Con el paso de los años, Tibán comenzó a recopilar más pistas sobre la identidad de la mujer que la golpeó. Según la prefecta, encontró una fotografía en la que la presunta agresora aparece abrazando a Rafael Correa, lo que le permitió identificarla con mayor certeza. El nombre de la mujer en cuestión es Sandri Romero Martínez, según Tibán.

“Si la señora Sandri Romero Martínez no tiene nada que ver en la agresión, no entiendo cómo no puede venir a una audiencia pública que yo hago los lunes”, mencionó Tibán. A pesar de que Romero ha enviado un emisario a la Prefectura de Cotopaxi, la prefecta aseguró que no tiene intención de dialogar hasta no conocer la verdad detrás del ataque. “Solo quiero saber quién fue el autor intelectual y que pida disculpas al país”, expresó.

El impacto psicológico y la búsqueda de justicia de Tibán

Tibán explicó que, aunque las lesiones físicas fueron superadas en pocos días, el daño psicológico ha sido duradero. “Las lesiones me pasaron a los tres días, pero el daño psicológico será hasta la muerte”, aseguró. La prefecta destacó que este sufrimiento ha afectado profundamente a su familia, especialmente a sus hijos, quienes aún buscan respuestas sobre lo ocurrido. “Mi esposo fallecido habría querido conocer la verdad”, añadió.

La denuncia por daño psicológico contra Romero se presentó ante la Fiscalía para esclarecer los hechos y, sobre todo, identificar a los responsables intelectuales del ataque. Tibán también enfatizó la necesidad de que se rindan cuentas por el sufrimiento que causó la agresión en 2015, que calificó como un intento de silenciar su voz como legisladora.