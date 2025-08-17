Terror en la madrugada: sicarios acaban con la vida de un hombre dentro de su vivienda en Portoviejo

A Nixon Alexander Vera Pin, de 30 años, lo asesinaron a tiros en la madrugada un grupo de sicarios en la ciudadela Eloy Alfaro del Camino, Portoviejo, Ecuador. Las autoridades investigan las causas del crimen, aún desconocidas.

Ataque de sicarios en la madrugada

Aproximadamente a las 04:45 del domingo 17 de agosto de 2025, a los vecinos de la ciudadela Eloy Alfaro del Camino, en Portoviejo, provincia de Manabí, los despertó el sonido de más de media docena de disparos. Un grupo de sicarios, presuntamente movilizados en una camioneta, derribó la puerta del cerramiento de una propiedad ubicada a unas dos cuadras del paso lateral. Los atacantes avanzaron hasta una de las dos casas del terreno, donde se encontraba descansando Nixon Alexander Vera Pin. Los sicarios forzaron la entrada de la vivienda y dispararon contra Vera más de seis veces, causándole la muerte de manera inmediata. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar, dejando a los vecinos sumidos en el temor y la incertidumbre. Los moradores, al salir de sus hogares, descubrieron el cuerpo sin vida de Vera e intentaron brindarle primeros auxilios, pero ya no había nada que hacer.

Respuesta de los vecinos y familiares

Nixon Vera era una persona reservada, dedicada a trabajos en construcción y otras labores para ganarse la vida, dijeron sus familiares. Según sus allegados, la noche del sábado 16 de agosto, Vera había estado bebiendo en otro lugar antes de regresar a su casa para descansar. No tenían información sobre posibles conflictos o problemas que pudieran haber desencadenado el ataque.

Investigación policial

Tras el reporte del asesinato, agentes de la Policía acudieron al lugar para iniciar las investigaciones. Los uniformados dialogaron con vecinos y familiares para recopilar detalles del suceso. En el lugar del crimen, los agentes de Criminalística recolectaron evidencias, incluyendo varios casquillos de bala, que serán analizados para determinar el calibre y tipo de arma utilizada.

El cuerpo de Nixon Vera se lo trasladó al centro forense de Manta en el vehículo de medicina legal para realizar la autopsia correspondiente. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen, que aún no ha sido establecido, y dar con el paradero de los responsables.

Violencia en Manabí

La provincia de Manabí ha experimentado un incremento en los hechos violentos en los últimos años, con la ciudad de Portoviejo y el cercano cantón de Manta como epicentros de crímenes relacionados con el crimen organizado. La ciudadela Eloy Alfaro del Camino, en particular, ha registrado incidentes similares en lo que va del año, lo que ha generado preocupación entre los residentes.

Las autoridades han intensificado los operativos en zonas conflictivas de Manabí, con patrullajes conjuntos entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los habitantes de Portoviejo exigen medidas más efectivas para garantizar su seguridad, ante el temor de nuevos ataques.

Impacto en la comunidad

El asesinato de Nixon Vera ha generado conmoción en la ciudadela Eloy Alfaro del Camino, donde los vecinos expresan su preocupación por la creciente inseguridad. Este hecho se suma a otros incidentes violentos reportados en la provincia, lo que refuerza la percepción de un contexto de alta vulnerabilidad. La Policía ha señalado que los operativos continuarán para capturar a los responsables y desarticular posibles redes delictivas en la zona.