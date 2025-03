Compártelo con tus amigos:

Diversos medios aseguraron que el arquero del FC Barcelona, el alemán Marc-André ter Stegen, habría sido traicionado por su ahora expareja y madre de sus dos hijos, Daniela Jehle. Él estalló en un comunicado.

El pasado jueves, el arquero alemán Marc-André ter Stegen y Daniela Jehle anunciaron el fin de su matrimonio tras casi 13 años juntos.

Lo hicieron a través de un breve comunicado, donde dejaron claro que mantendrían una relación de respeto por el bien de sus dos hijos, de 4 y 2 años. Sin embargo, la polémica llegó cuando Cataluña Radio, a través de su programa Que no surti d’aquí, sugirió que la ruptura se debió a una supuesta infidelidad por parte de Jehle.

De acuerdo al medio, la aún esposa del portero habría tenido un romance con su entrenador personal. Incluso, se dijo que esto habría llevado a Ter Stegen a mudarse al hotel Grand Hyatt de Barcelona hace meses.

Ese rumor cogió fuerza rápidamente en redes sociales, por lo que el deportista ahora se pronunció, muy enérgico, a través de un comunicado.

Arquero de Barcelona defiende la reputación de su expareja

“Estoy conmocionado y decepcionado por la mala gestión y la falta de liderazgo y control en Cataluña Radio – Grupo 3Cat, que han difundido noticias falsas y violado derechos personales. Los periodistas Juliana Canet, Roger Carandell y Marta Montaner son mentirosos que han distribuido noticias falsas, ofendiendo públicamente a mi esposa Daniela y dañando gravemente su reputación”, afirmó.

El guardameta no dejó espacio para las dudas y aclaró que no existen terceras personas involucradas en su separación. “No ha habido infidelidad por parte de Daniela, no hay terceras personas involucradas. Esto es un hecho. Como se ha comunicado, Daniela y yo hemos decidido tomar caminos separados en buenas circunstancias, manteniendo una comunicación basada en la confianza”, detalló.

Además, Ter Stegen exigió mayor responsabilidad por el impacto que generan sus afirmaciones. “Es completamente inaceptable que los medios públicos liderados por el gobierno difundan esto, acusando falsamente a Daniela y atacándola personalmente. El daño es irreparable”, sentenció el arquero.