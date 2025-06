Tentaciones: Cuatro actrices revelan sus secretos en una comedia imperdible

¿Qué tienen en común la comida chatarra, los chicos malos y el horóscopo? Son las tentaciones de Hilda Saraguayo, Cecilia Cascante, Pamela Sambrano y Alejandra Paredes, quienes estrenaron la comedia Tentaciones el pasado 4 junio de 2025 en el Teatro Sánchez Aguilar de Guayaquil. Dirigida por Ruth Coello, la obra, creada por y para mujeres, se presenta todos los miércoles de este mes a las 20h00 para hablar de amistad, amor y esos antojos que nadie puede resistir.

¡La comida siempre gana!

El diario EXTRA preguntó a las actrices cuál es su mayor tentación, y la respuesta fue unánime: ¡la comida! Hilda Saraguayo admite con una sonrisa: “Quiero comer sano, pero un plato rico me tienta y ¡caigo!”. Pamela Sambrano coincide: “Soy flaca, pero la comida chatarra es mi perdición. Desayuno, almuerzo y ceno fuera, aunque sé que hay sopa en casa”.

Cecilia Cascante ve las tentaciones con más calma: “De joven, cuando te prohíben algo, vas y lo haces. Con los años, aprendes a no caer”. Alejandra Paredes, por su parte, confesó que su debilidad no fue culinaria, sino espiritual: “Me atraparon el horóscopo y el reiki. Parecían inofensivos, pero me generaban ansiedad. Logré dejarlos y encontrar paz”.

Los chicos malos del pasado

No todo es comida. Hilda y Pamela revelaron haber caído por los “chicos malos” en su juventud. “Hasta hace unos meses caí”, confiesa Hilda con picardía. Pamela recuerda: “Me gustaban los chicos con moto, los que te llevaban a lugares prohibidos. Me escapaba por fiestas y terminé en un colegio de monjas por ‘ojo alegre’”.

Cecilia reflexiona: “Esas tentaciones son para experimentar y aprender. No te quedas con la duda, pero no las repites”. Pamela añade con humor: “¿Treintonas o cuarentonas buscando chicos malos para encontrar el bueno a los 60? ¡No, gracias!”. La obra usa estas anécdotas para conectar con el público a través del humor.

Una comedia de actrices que unen generaciones

Dirigida por Ruth Coello, Tentaciones explora cómo las tentaciones cambian con el tiempo. Desde los antojos juveniles hasta las decisiones adultas, la obra mezcla risas con reflexiones sobre la amistad, el matrimonio y la intimidad. “Es una comedia para mujeres, pero todos se sentirán identificados”, aseguró Cecilia en una entrevista.

El teatro en Guayaquil vive un gran momento, con éxitos como Mujeres al borde o Divinas que han conquistado al público. Tentaciones se suma con un elenco estelar y un guion fresco que promete llenar el Teatro Sánchez Aguilar cada miércoles de junio a las 20h00.

Los antecedentes de las actrices, como el pódcast de Hilda “Hay que estar en onda” o la boda de Pamela con Vicente Taiano, añaden más interés a esta producción. Si buscas risas, complicidad y una noche para confesar tus propias tentaciones, esta obra es para ti. ¡Corre por tus entradas!