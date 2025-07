Tensiones en Revolución Ciudadana: Eduardo Franco Loor niega tener chats con Luisa González refiriéndose a Jhajaira Urresta

La agrupación política Revolución Ciudadana (RC) atraviesa un momento de tensión interna que evidencia fisuras en su estructura. La reciente salida de la asambleísta Jhajaira Urresta del bloque legislativo, tras acusaciones de insultos por parte de la presidenta del movimiento, Luisa González, marcó un nuevo capítulo de desencuentros. Este conflicto se suma a debates en la Asamblea Nacional sobre una polémica propuesta de ley y discusiones acaloradas en el pleno legislativo.

Urresta anunció su separación de RC el 10 de julio, tras denunciar públicamente que González la llamó “tuerta de mierda” en presuntos chats con Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glas. La legisladora, visiblemente afectada, expresó su decepción por la falta de sororidad y respeto en el movimiento. Sin embargo, Franco Loor negó categóricamente la existencia de dichas conversaciones, calificándolas como “mentiras” y “chismes” difundidos por el asambleísta Sergio Peña. Franco Loor, la mañana de este viernes 11 de julio, volvió a ratificar en un medio digital que él no mantiene conversaciones con Luisa González.

Por su parte, Peña se mantiene en sus señalamientos y enfatiza que tiene pruebas de que le expone. Asimismo, sobre las menciones que hace González sobre investigaciones hacia él, agrega que cuando habla, lo hace con pruebas.

Sergio Peña considera tomar acciones legales contra Luisa González

“Hola, Luisita. “Las mentiras tienen patas cortas”. Efectivamente, yo cuando hablo, lo hago con pruebas. Tú tranquila, que yo nervioso. En el ajedrez se juega con estrategia, pero te prometo que quedarás expuesta”, puntualizó Peña en X. Asimismo, aseguró que tomará acciones legales en contra de Luisa González y un medio de comunicación.

“Recuerda: yo no amenazo, yo PROMETO. Una cosa que deberías explicar también es por qué lo de S.D. pasó hace dos meses, y la madre —persona de tu círculo íntimo— no denunció. ¿Quién le habrá dicho que oculte? Bueno, eso la Fiscalía lo determinará. Tranquila. Ahora sí, déjame ver dónde yo puedo ser candidato… ofreciendo favores sexuales”, escribió Peña en su cuenta de la red social X, respondiente a González.

En medio de tensiones en Revolución Ciudadana, Franco Loor responde a Sergio Peña

Franco Loor, en una declaración pública, afirmó: “Te respondo porque me has mencionado, sino no valdría la pena contestar tanta bazofia. Estás mintiendo. Jamás he tenido una conversación privada con @LuisaGonzalezEc, en los términos que tú mencionas, donde ella se haya expresado en forma peyorativa hacia alguien de su movimiento político”. Añadió que la información de su celular, revisada en el caso Ligados, no debe usarse para calumnias. Franco Loor advirtió que tomará acciones legales contra Peña por difundir estas acusaciones.

La salida de Urresta, quien ahora actuará como asambleísta independiente, reduce la bancada de RC a 62 legisladores, tras haber iniciado con 67. Este episodio se suma a la expulsión de Joseph Santiago Díaz, acusado de un presunto delito de violación, lo que agudiza las divisiones internas. Además, en el pleno de la Asamblea, se registraron enfrentamientos entre la oficialista Nataly Morillo y Viviana Veloz de RC, reflejando un ambiente de confrontación.

Luisa González exige pruebas

Luisa González, por su parte, desafió a Urresta a presentar pruebas de los chats y negó cualquier insulto. La lideresa afirmó que las acusaciones buscan desestabilizar al movimiento. Mientras tanto, el expresidente Rafael Correa respaldó a González, asegurando que los mensajes no existen y que Urresta no llegó a RC por méritos propios, sino por recomendación.

La salida de Urresta y las acusaciones cruzadas evidencian un momento de fragilidad para RC. Las tensiones, combinadas con debates sobre temas económicos como las reservas internacionales, podrían afectar la cohesión del movimiento de cara a futuros procesos electorales. La política ecuatoriana observa con atención cómo resolverá RC estas disputas internas.