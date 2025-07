Tenía 102 años: Murió Jake Larson, el veterano de guerra que se convirtió en estrella de TikTok

Jake Larson, veterano de la Segunda Guerra Mundial y estrella de TikTok, falleció el pasado 17 de julio en Lafayette, California, a los 102 años.

Su nieta, McKaela Larson, anunció su muerte, destacando que partió en paz, dejando un legado de valentía y memoria histórica compartido con millones a través de las redes sociales.

Jake Larson era un héroe de la “Greatest Generation”

Nacido el 20 de diciembre de 1922 en Owatonna, Minnesota, Jake Larson se alistó en la Guardia Nacional en 1938 con solo 15 años, mintiendo sobre su edad para servir a su país.

Como miembro del Cuerpo V del Ejército de Estados Unidos, participó en la planificación de la Operación Overlord y desembarcó en Omaha Beach durante el Día D, el 6 de junio de 1944, enfrentándose a intenso fuego enemigo. También combatió en la Batalla de las Ardenas, siendo uno de los últimos sobrevivientes de su unidad.

“Papa Jake”, como era conocido, relató en entrevistas que, pese a los peligros, salió ileso de la guerra, lo que lo llevó a autoproclamarse “el hombre más afortunado del mundo”. En 2019, durante una visita a Normandía, describió cómo se escondió tras una duna mientras las ametralladoras alemanas disparaban, un recuerdo que compartió con nitidez a los 102 años.

De las trincheras a TikTok

En 2020, su nieta McKaela creó la cuenta de TikTok @storytimewithpapajake, donde Larson comenzó a compartir anécdotas de su vida y servicio militar. Con más de 1.2 millones de seguidores y 11 millones de “me gusta”, sus videos resonaron entre jóvenes y adultos. Estos incluían desde relatos del Día D hasta la apertura de cartas de admiradores.

Jake Larson también publicó su autobiografía, “The Luckiest Man in the World”, en 2021, consolidando su papel como testigo de la historia. Su mensaje recurrente, “Hagan la paz, no la guerra”, reflejó su deseo de un mundo sin conflictos.

El legado de Jake Larson fue reconocido

En junio de 2024, Larson fue entrevistado por Christiane Amanpour en Normandía durante el 80 aniversario del Día D. La entrevista, realizada a pocos pasos de Omaha Beach, ganó un Emmy, un reconocimiento que Amanpour compartió con él. “Es fenomenal. Un chico de campo que se une a la infantería a los 15 años y ahora, a los 102, gana algo como esto”, dijo Larson en un video.

Su hijo, Karlan Larson, afirmó que el Emmy se exhibe en su sala y será legado a sus nietos.

Homenajes y memoria

Larson fue un puente entre generaciones, llevando las lecciones de la Segunda Guerra Mundial a una audiencia digital. Su fallecimiento marca el fin de una era, pero su cuenta de TikTok y sus relatos perdurarán.

“Los amo a todos más que a nadie”, solía decir, un mensaje que resonó en los tributos póstumos de sus seguidores. (13).