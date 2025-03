Compártelo con tus amigos:

El huevo es uno de los alimentos más completo de la dieta mediterránea por su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales. Entre sus curiosidades más llamativas destacan los huevos con doble yema, una rareza natural que puede sorprender al romper la cáscara, pero que no representa ningún riesgo ni debe generar preocupación a la hora de consumirlos. Ahora bien, ¿qué provoca realmente esta anomalía y qué implica para la calidad del huevo?

A lo largo de la historia, diversas supersticiones han asociado los huevos con doble yema con eventos especiales, como bodas o nacimientos de gemelos. Aunque no hay fundamento científico en estas creencias, muchas personas siguen considerándolo una señal de buena suerte.

¿POR QUÉ HAY HUEVOS CON DOS YEMAS?

Una doble yema ocurre cuando una gallina libera dos óvulos en lugar de uno. Este fenómeno es más frecuente en gallinas jóvenes, cuyo sistema reproductivo aún está en proceso de maduración. Debido a fluctuaciones hormonales, pueden liberar dos óvulos casi simultáneamente, lo que da como resultado un huevo con dos yemas. Sin embargo, también puede presentarse en gallinas mayores cuando su capacidad de puesta comienza a disminuir.

¿ES SEGURO COMER UN HUEVO CON DOBLE YEMA?

Sí, son completamente aptos para el consumo y esta anomalía no supone ninguna alteración en la calidad del huevo. Este fenómeno no está relacionado con problemas de salud de la gallina ni con malas condiciones de crianza. Al contrario, es un evento natural que suele ocurrir en gallinas jóvenes y saludables. Por lo tanto, no hay ningún riesgo asociado a su consumo, aseguran desde Egg Safety Center, organismo estadounidense especializado en seguridad alimentaria.

ALTERACIONES EN EL TAMAÑO DEL HUEVO

Los huevos con doble yema suelen ser un poco más grandes que los normales y se clasifican frecuentemente como XL, con un peso superior a los 76 gramos. Aunque algunos productores los descartan debido a que no cumplen con los estándares comerciales, estos huevos pueden encontrarse en mercados especializados o tiendas de productos orgánicos.

Los huevos con doble yema son simplemente un fenómeno natural que no representa ningún riesgo para la salud. Si se encuentra uno, no es necesario preocuparse, y muchos los consideran un “regalo” inesperado de la naturaleza.