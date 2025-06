Temblor de 6.3 grados afecta a la región de Antofagasta, norte de Chile

Un temblor de magnitud 6.3 en la escala de Richter afectó a la región de Antofagasta, Chile, este viernes 6 de junio de 2025. El mismo tuvo epicentro a 321 km al sur de Antofagasta, a una profundidad de 51 km, según el Centro Sismológico Nacional (CSN). No se reportaron daños ni víctimas.

Detalles del movimiento temblor

El temblor ocurrió a las 13h15 hora local (12h15 Ecuador), según el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Su epicentro se localizó en el océano Pacífico, a 26.6° de latitud sur y 70.8° de longitud oeste, en una zona costera del norte del país. La profundidad de 51 km clasifica el evento como un sismo intermedio, lo que reduce la intensidad percibida en la superficie. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que no se registraron daños a personas, infraestructura ni servicios básicos.

El temblor fue percibido en varias localidades de la región de Antofagasta, incluidas Tocopilla y Calama, con intensidades bajas en la escala de Mercalli, según reportes preliminares. No se emitió alerta de tsunami, ya que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) determinó que las características del sismo no representaban riesgo de maremoto.

Chile, país sísmico

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la placa de Nazca subduce bajo la placa Sudamericana a una tasa de 7 cm por año. Este fenómeno genera aproximadamente 7.900 sismos anuales, desde temblores menores hasta eventos de gran magnitud, como el terremoto de Valdivia de 1960 (magnitud 9.5), el más fuerte registrado en la historia. En 2025, se han reportado sismos significativos, como el temblor de magnitud 7.4 en Magallanes el 2 de mayo.

Medidas y recomendaciones

Asimismo, autoridades recomendaron a la población mantener la calma, verificar posibles daños en viviendas y evitar el uso de fuego hasta descartar fugas de gas. También se instó a contar con una mochila de emergencia con alimentos no perecibles, agua y documentos. El Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) no se activó, ya que el sismo no alcanzó niveles de riesgo crítico. Las autoridades continúan monitoreando posibles réplicas.

En las últimas 24 horas, Chile registró 27 sismos menores, con magnitudes entre 2.0 y 4.2. El temblor de magnitud 6.3 fue el más fuerte del día. La región de Antofagasta ha presentado actividad sísmica constante, con un evento de magnitud 6.0 en Baquedano el 6 de marzo de 2025.