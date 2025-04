¡Teddi Mellencamp destapa sus cicatrices! Su lucha contra el cáncer al descubierto

Teddi Mellencamp, exintegrante de ‘Las Verdaderas Amas de Casa de Beverly Hills’, deslumbró en la gala del Women’s Cancer Research Fund (Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer de la Mujer) en Beverly Hills el 28 de abril de 2025. Allí mostró con orgullo las cicatrices de su cirugía cerebral tras batallar el cáncer de piel en etapa 4, inspirando con su valentía y mensaje de esperanza.

La noche del 28 de abril, Teddi Mellencamp, de 43 años, brilló con fuerza en la gala del Women’s Cancer Research Fund en Beverly Hills. La exestrella de ‘Las Verdaderas Amas de Casa de Beverly Hills’ dejó a todos sin palabras al aparecer sin peluca, mostrando su cabeza rapada y las cicatrices de su cirugía cerebral. Diagnosticada con melanoma en 2022, Teddi enfrenta desde febrero de 2025 un cáncer en etapa 4 que se extendió a su cerebro y pulmones. Su look, con un elegante traje negro y joyas plateadas, fue un poderoso mensaje de aceptación.

Junto a su amiga y excompañera Kyle Richards, Teddi posó sonriente, demostrando que las cicatrices son parte de su historia. “No soy mis cicatrices, pero las abrazo porque transformarlas es asumirlas”, dijo en una entrevista previa.

Teddi lleva una batalla sin filtros

Teddi ha sido transparente sobre su lucha. En 2022, detectó una mancha en su hombro que pasó de ser un “círculo blanco” a desarrollar pecas sospechosas. Tras ignorarlo inicialmente, una biopsia confirmó melanoma en etapa 2. Desde entonces, ha pasado por más de 20 cirugías, incluyendo la extracción de 16 melanomas y nódulos linfáticos. En febrero de 2025, médicos encontraron tumores cerebrales, y en marzo, se confirmaron dos tumores en los pulmones, todos metástasis de su melanoma. “Es aterrador, pero estoy luchando”, compartió en Instagram (@teddimellencamp).

Cicatrices como trofeos

En 2023, Teddi posó desnuda para la campaña #GetNaked de la Fundación para Investigación del Melanoma, mostrando las cicatrices en su espalda. “Mi esposo me dijo que parezco una badass (luchadora/ruda), y eso me hizo verlas como hermosas”, contó a The US Sun. Rechazó cubrirlas quirúrgicamente, viéndolas como un recordatorio de su resiliencia. En la gala de 2025, su decisión de no usar peluca tras la cirugía cerebral reforzó su mensaje: “Mis cicatrices cuentan mi historia, y quiero que inspiren a otros a revisarse”. Su valentía recuerda a figuras como Khloe Kardashian, quien en 2023 mostró un vendaje tras extirpar un melanoma facial.

Un futuro con esperanza para Teddi

Pese a un pronóstico inicial de 50/50, Teddi recibió noticias alentadoras días antes de la gala. El 23 de abril de 2025, compartió en Instagram: “Mis tumores han reducido significativamente o desaparecido. ¡Dos sesiones más de inmunoterapia y podría estar libre de cáncer!”. Su tratamiento, que combina inmunoterapia y radiación, ha causado efectos secundarios como pérdida de cabello y fatiga, pero ella sigue adelante. “Algunos días me siento fuerte, otros estoy triste, y está bien”, confesó en Nightline.

Apoyo y legado

Teddi, madre de Slate (12), Cruz (10), Dove (5), y madrastra de Isabella (16), ha sido honesta con sus hijos sobre su enfermedad. “Les digo que mamá está enferma, pero hará todo para estar con ellos”, explicó a E! News. Su exesposo, Edwin Arroyave, con quien se separó en noviembre de 2024, sigue apoyándola. Su podcast Two Ts in a Pod (Dos T en una cápsula), con Tamra Judge, sigue siendo un espacio para compartir su viaje.

El impacto de Teddi trasciende la pantalla. Al mostrar sus cicatrices, promueve la detección temprana del cáncer de piel. “Si mis marcas inspiran a una persona a revisarse, todo vale la pena”, dijo en Instagram. Su historia, desde las calles de Beverly Hills hasta los titulares mundiales, es un recordatorio de que la fuerza nace de la vulnerabilidad.