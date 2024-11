La firma tecnológica china, Xpeng Aeroht, ha revelado el lanzamiento oficial del “Land Aircraft Carrier”, su primer auto volador.

Este innovador vehículo está diseñado para albergar un módulo en la parte trasera que incluye un avión biplaza eléctrico.

El automóvil llevó a cabo sus primeras pruebas de vuelo a finales de 2023 en Guangzhou. Sin embargo, la compañía formalizó el anuncio del vehículo durante el Salón Internacional del Automóvil celebrado en la misma ciudad.

El Land Aircraft Carrier presenta un diseño completamente futurista y minimalista, ofreciendo una perspectiva de una nueva categoría de transporte, como se detalla en el sitio web de la marca.

Este vehículo tiene unas dimensiones aproximadas de 5,5 metros de largo, 2 metros de ancho y 2 metros de alto, permitiendo el almacenamiento de un avión biplaza, similar a un portaviones terrestre. En esencia, el auto se compone de dos secciones: el vehículo terrestre y la parte voladora.

El vehículo terrestre, conocido como “nave nodriza”, posee un diseño de tres ejes y seis ruedas, logrando una tracción total 6×6. Esto significa que tiene tracción en todas las ruedas y dirección controlada en las traseras.

“Tiene buena capacidad de carga y capacidad todoterreno”, explica Xpeng. El avión (cuerpo volador) cuenta con seis ejes, seis hélices y dos conductos; tanto su estructura como las hélices están fabricadas con fibra de carbono.

Además, el avión dispone de una “estación de sobrealimentación móvil”, que permite una recarga rápida y potente cuando está estacionado en el vehículo.

A pesar de estas innovaciones, la empresa no ha revelado información sobre los precios del Land Aircraft Carrier en el mercado automotriz internacional. Sin duda, un auto volador que podría revolucionar la movilidad del futuro.

"Land Aircraft Carrier" completes its first global public manned flight at Guangzhou Auto Show.#XPENGAEROHT #GuangzhouAutoShow #FlyingCar #LandAircraftCarrier pic.twitter.com/Z1gQbehLJa