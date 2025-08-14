“Te extraño mucho, tía”: Diana León habla del dolor de acompañar una enfermedad neurodegenerativa

La periodista y presentadora de televisión Diana León Rennella abrió su corazón en redes sociales para hablar de uno de los procesos más duros que ha tenido que enfrentar: acompañar a su tía Lilliam en el avance de una enfermedad neurodegenerativa.

Conocida por su participación en el panel de 24 horas de Teleamazonas, León publicó en Instagram un extenso texto que describe, con crudeza y sensibilidad, el impacto emocional de ver cómo un ser querido pierde, poco a poco, sus capacidades y recuerdos.

“A veces, los cambios llegan de golpe”, Diana León

En su mensaje, Diana explicó que aunque los médicos advierten sobre la pérdida del habla, de la autonomía e incluso de la memoria, el momento en que esos cambios ocurren no deja de sorprender y doler. “A veces, los cambios llegan de golpe, como una puerta que se cierra sin previo aviso”, escribió, comparando la experiencia con un proceso que transforma tanto a la persona enferma que, en ocasiones, parece irreconocible.

Con sinceridad, admitió que en algunos momentos ha sentido que su tía ya no es la misma: “Ya no es mi tía, ya no es la tía Lilliam”, expresó, en referencia a cómo la enfermedad se instala y modifica cada aspecto de la vida.

Recuerdos que siguen vivos para Diana

Pese a la tristeza, la comunicadora también quiso rescatar los momentos felices que han marcado su vínculo con Lilliam. En su publicación evocó tardes en la playa, juegos de infancia maquillándose, los chicles que le daba en secreto, las navidades compartidas y el aroma del café con leche en el departamento de su tía, en pleno centro de la ciudad.

“Aunque su presencia física sigue aquí, la ausencia se siente igual. Te extraño mucho, tía”, afirmó en un mensaje que combina la nostalgia con el amor profundo hacia esa figura familiar que tanto la marcó.

Un llamado a valorar cada momento

La publicación culmina con una reflexión dirigida a sus seguidores, que trasciende su historia personal: “Valora cada palabra, cada gesto, cada mirada… porque un día, sin aviso, puede ser la última vez que los veas”.

Con este mensaje, Diana León no solo expone una vivencia íntima, sino que también recuerda la importancia de vivir el presente y apreciar las pequeñas cosas que construyen nuestras relaciones.

La apertura emocional de la periodista ha recibido muestras de apoyo y empatía de sus seguidores, quienes han compartido sus propias experiencias con familiares que enfrentan enfermedades similares. Su testimonio visibiliza una realidad que atraviesan muchas familias y que suele vivirse en silencio: el duelo anticipado, ese que empieza antes de la partida física, cuando la ausencia se hace sentir en medio de la presencia.