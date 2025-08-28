COMUNIDAD POR USD 1
Taylor Swift y Travis Kelce: Suegro revela que la pareja se comprometió hace dos semanas

“Llevan dos semanas comprometidos, pero quisieron mantenerlo privado”, afirmó.
La pareja se comprometió oficialmente, tras dos años de relación.
Kathya Mero

Redacción ED.

Ed Kelce, suegro de Taylor Swift, confirmó en una entrevista que la estrella pop y Travis Kelce, jugador de la NFL, llevan dos semanas comprometidos, pero decidieron mantenerlo en privado hasta el 26 de agosto. La revelación, hecha a un medio estadounidense, detalló que la propuesta ocurrió en un jardín en Lee’s Summit, Missouri. 

Swift compartió en sus redes fotos de la pedida, mostrando a Kelce arrodillado en un entorno decorado con flores rosas y blancas, junto a un kiosco con cojines a juego. Los “swifties” elogiaron la decisión de la pareja de guardar el compromiso en secreto. 

Una propuesta planeada en secreto

Ed Kelce explicó que la pareja se comprometió hace dos semanas en el jardín de la casa de Travis. “Llevan dos semanas comprometidos, pero quisieron mantenerlo privado”, afirmó. Travis organizó el momento bajo el pretexto de tomar una copa de vino antes de una cena, sorprendiendo a Swift con la pregunta. “Fue un momento hermoso”, relató el suegro.

El suegro de Swift destacó los nervios de Travis antes de la propuesta. “Pensaba posponerlo para hacer algo más grande, pero le dije que el amor hace especial cualquier lugar”, comentó Ed. Las imágenes compartidas muestran a la pareja radiante, con un anillo que los fans alabaron por reflejar el estilo de Swift.

Reacciones de familia y seguidores

Ed Kelce supo de la noticia mediante una llamada de FaceTime. “Vi sus rostros y supe qué dirían”, señaló, resaltando la felicidad de ambos. Los fans celebraron en redes la discreción de Swift y Kelce, quienes mantuvieron el compromiso en privado durante dos semanas pese a su fama.

La relación, iniciada en 2023, ha sido descrita como genuina. Ed recordó una cena en Kansas City, preparada por Swift, donde la pareja compartió momentos sencillos. “Son dos jóvenes enamorados, disfrutando de lo cotidiano”, afirmó. Los seguidores en redes destacaron esta naturalidad, valorando la reserva de la pareja.

Una relación discreta y sólida

Swift, con 14 premios Grammy, y Kelce, estrella de los Kansas City Chiefs, han equilibrado sus carreras con una vida personal reservada. La confirmación del suegro de Swift sobre el compromiso de dos semanas resalta su prioridad por la privacidad. Este hito, tras dos años de noviazgo, consolida su vínculo, celebrado por fans que admiran su conexión auténtica.

