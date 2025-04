Taylor Swift imparable: Conquista el mercado del vinilo y marca hito histórico en Reino Unido.

Tras una exitosa temporada de premios y una gira mundial que dejó huella, la icónica Taylor Swift sigue demostrando su poderío en la industria musical. En esta ocasión, la artista estadounidense ha alcanzado un nuevo hito, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de nuestro tiempo. La noticia llega desde el Reino Unido, donde sus álbumes en formato de vinilo han conquistado las listas de ventas, marcando un récord impresionante durante la última década.

La lista The Official Charts Company, encargada de registrar los sencillos y álbumes más populares en territorio británico, hizo el anuncio que ha resonado en la industria musical. Desde el 2015, esta compañía ha mantenido un registro específico de los Long Plays (LP) más vendidos, una iniciativa que surgió gracias al notable resurgimiento de este formato analógico entre el público, especialmente el más joven. Este renovado interés por el vinilo ha encontrado en las producciones de artistas como Taylor Swift un catalizador excepcional.

El álbum «Midnights», lanzado por Taylor Swift en octubre del 2022, se alza con el primer puesto de este Top 10 de vinilos más vendidos, acumulando la cifra de 129.000 unidades. Este logro subraya la conexión especial que la artista mantiene con sus fans, quienes valoran la experiencia física y tangible que ofrece el formato vinilo. Además, la presencia de otros dos álbumes de Taylor Swift en esta selecta lista evidencia aún más su dominio en este mercado específico.

El impacto de Taylor Swift en las ventas de discos de vinilo

Además de «Midnights», otros trabajos discográficos de Taylor Swift figuran en el listado de los vinilos más exitosos. Concretamente, «The Tortured Poets Department» también se encuentra entre los más vendidos, demostrando la consistencia y el atractivo de su propuesta musical en este formato. La presencia de múltiples álbumes de una misma artista en un ranking de estas características no es común y resalta la fidelidad de los fans de Taylor Swift hacia sus producciones físicas.

La lista completa de los 10 álbumes en formato de vinilo más vendidos en Reino Unido durante los últimos diez años, según The Official Charts Company, es la siguiente: 1.- Midnights (Taylor Swift); 2.- The Tortured Poets Department (Taylor Swift); 3.- Harry’s House (Harry Styles); 4.- 1989 (Taylor’s Version) (Taylor Swift); 5.- Legacy (David Bowie); 6.- Fine Line (Harry Styles); 7.- Divide (Ed Sheeran); 8.- Blackstar (David Bowie); 9.- When We All Fall Sleep Where Do We Go? (Billie Eilish), y 10.- Currents (Tame Impala). La destacada participación de Taylor Swift con tres de sus álbumes subraya su influencia sin precedentes en el resurgimiento del vinilo.

Su futuro musical y legado en el vinilo

El fenómeno de las elevadas ventas de vinilos de Taylor Swift no se explica únicamente por la calidad de su música. Un factor crucial reside en el valor añadido que ofrecen estas ediciones físicas a sus admiradores. Las variantes en el arte de los vinilos, que a menudo incluyen pósters exclusivos, fotografías inéditas y desplegables con las letras de las canciones, se convierten en objetos de colección muy codiciados. Esta cuidada presentación fomenta una conexión más profunda entre la artista y su público.

Adicionalmente, los colores de los discos de acetato y el contenido musical exclusivo juegan un papel importante en el atractivo de los vinilos de Taylor Swift. Algunas ediciones contienen pistas adicionales que no están disponibles en formato CD ni en plataformas digitales, lo que incentiva aún más la adquisición de estos objetos físicos. Esta estrategia de ofrecer contenido diferenciado consolida la posición del vinilo como un formato especial para los verdaderos seguidores de la cantante.

Aunque Taylor Swift no ha realizado publicaciones en su cuenta de Instagram desde el final de su exitosa gira mundial The Eras Tour en 2024, la expectativa sobre sus próximos proyectos se mantiene alta. Se rumorea con fuerza el lanzamiento de las regrabaciones de los temas de su álbum «Reputation», editado originalmente en 2017 y que ahora llevaría el subtítulo de “Taylor’s Version”. Este movimiento estratégico busca mantener viva su obra y ofrecer nuevas versiones a sus seguidores.