Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Espectáculos
Música

Taylor Swift despierta especulaciones sobre actuación en el Super Bowl 2026

Por ahora, las declaraciones de Swift en el podcast New Heights son la base de las especulaciones. 
Kathya Mero

Redacción ED.

Taylor Swift, la reconocida estrella del pop, ha desatado especulaciones sobre su posible participación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60, programado para 2026 en el Levi’s Stadium, California. Durante una reciente aparición en el podcast New Heights, la cantante hizo comentarios que los fanáticos interpretaron como alusiones al evento deportivo, incrementando la expectativa sobre su involucramiento en uno de los escenarios más vistos del mundo.

En la entrevista, Swift mencionó que piensa en el “pan de masa madre 60% del tiempo”, una frase que los seguidores vincularon directamente con el Super Bowl 60. Además, agradeció a Jason Kelce por “gritarle durante 47 segundos”, lo que algunos interpretaron como una referencia a la 47ª parada de su gira Eras Tour, realizada en el Levi’s Stadium, el mismo lugar donde se llevará a cabo el evento de 2026.

Pistas que encienden la imaginación de los swifties

Los fanáticos, conocidos como “Swifties”, han analizado minuciosamente las declaraciones de la cantante, identificando patrones que sugieren una posible actuación en el Super Bowl. Otro detalle que captó la atención fue la presencia de un trofeo Vince Lombardi en el fondo de la entrevista. El objeto, representa un símbolo icónico de la NFL que reforzó las teorías sobre su conexión con el evento. Estas pistas, aunque sutiles, han generado un fervor en redes sociales, donde los seguidores debaten si Swift está dejando migajas intencionales.

La especulación no es nueva. En años anteriores, los fans han anticipado una participación de Swift en el Super Bowl. Sin embargo, la cantante no ha confirmado su presencia en ediciones pasadas.

Un escenario global para su música

De confirmarse, una actuación en el Super Bowl 2026 sería un hito en la carrera de Swift. El espectáculo de medio tiempo es una plataforma que atrae a millones de espectadores en todo el mundo.  Con el reciente anuncio de su próximo álbum, The Life of a Showgirl, y la recuperación de los derechos de sus grabaciones maestras, su participación podría alinearse estratégicamente con el lanzamiento de nuevo material.

El Super Bowl ha sido históricamente un escenario para artistas de talla mundial. Actuaciones memorables de figuras como Beyoncé, Prince y Shakira han marcado el evento. Swift, con su historial de producciones visuales impactantes en la gira Eras Tour, podría ofrecer un espectáculo a la altura de las expectativas.

El super Bowl 

El Super Bowl 60, programado para febrero de 2026, se celebrará en el Levi’s Stadium, un venue con capacidad para más de 68,000 espectadores. La NFL aún no ha anunciado oficialmente al artista del espectáculo de medio tiempo, pero las especulaciones sobre Swift han ganado tracción debido a su popularidad y al impacto cultural de sus presentaciones.

Aunque las autoridades de la NFL no han emitido comentarios sobre los rumores, la organización suele mantener en secreto los detalles del espectáculo hasta meses antes del evento. Mientras tanto, los Swifties continúan analizando cada movimiento de la cantante. Por ahora, las declaraciones de Swift en el podcast New Heights son la base de las especulaciones. 

