Suspenden partido Chelsea vs. Benfica del Mundial de Clubes por tormenta eléctrica

El encuentro entre Chelsea y Benfica por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 fue suspendido en el Bank of America Stadium, Charlotte, Estados Unidos, debido a una alerta de tormenta eléctrica.

El partido fue detenido en el minuto 85 por el árbitro esloveno Slavko Vinčić, siguiendo el protocolo de seguridad de la FIFA y las autoridades estadounidenses. En ese momento, Chelsea lideraba 1-0 gracias a un tiro libre de Reece James en el minuto 64. Los jugadores abandonaron el campo y los aficionados fueron evacuados a zonas cubiertas del estadio.

Espera para reanudar el cotejo del Mundial de Clubes

El protocolo de la FIFA establece que, ante la detección de rayos o truenos en un radio de 13 kilómetros, el juego debe suspenderse por al menos 30 minutos. Si durante ese tiempo se registra nueva actividad eléctrica, el conteo se reinicia. Según reportes de Mundo Deportivo, un rayo cayó cerca del estadio, obligando a extender la espera.

La organización del torneo evaluaba las condiciones para decidir si el partido se reanudaría o sería reprogramado.

Chelsea dominó el encuentro con 61% de posesión y 12 tiros al arco, frente a los 3 de Benfica, según datos de TN. Cole Palmer y Marc Cucurella generaron peligro, pero Trubin y el defensa António Silva han evitado más goles. Benfica, con Ángel Di María y Nicolás Otamendi como figuras, tuvo una oportunidad clara de Vangelis Pavlidis, pero no concretó.

Varios partidos suspendidos en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes 2025, celebrado en Estados Unidos, ha enfrentado múltiples suspensiones por condiciones climáticas. Seis partidos, incluido este, fueron pausados por tormentas eléctricas, como Mamelodi Sundowns vs. Ulsan HD y Palmeiras vs. Al Ahly, según El Desmarque. Chelsea, segundo del Grupo D tras vencer a Los Ángeles FC (2-0) y Espérance Tunis (3-0), pero caer ante Flamengo (1-3), busca su segundo título en el torneo tras ganarlo en 2021. Benfica, líder invicto del Grupo C, superó a Bayern Múnich (1-0), goleó a Auckland City (6-0) y empató con Boca Juniors (2-2).

En el momento de la suspensión, Chelsea había sustituido a Reece James, Enzo Fernández, Liam Delap y Benoît Badiashile por Malo Gusto, Kiernan Dewsbury-Hall, Christopher Nkunku y Tosin Adarabioyo, respectivamente. Benfica reemplazó a Orkun Kökçü, Fredrik Aursnes, Vangelis Pavlidis y Florentino Luís por João Veloso, Tiago Gouveia, Andrea Belotti y Gianluca Prestianni.

Próximos pasos

La reanudación depende de la ausencia de actividad eléctrica durante 30 minutos, con los jugadores programados para un calentamiento de 10 minutos.

El vencedor enfrentará a Palmeiras, que derrotó a Botafogo (1-0) en tiempo extra, en los cuartos de final el 4 de julio en Philadelphia. El partido fue transmitido por DAZN, Disney+, Telefe y DSports.