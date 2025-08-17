COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crónica

Sujetos armados terminan con la vida de una mujer en el barrio Abdón Calderón, de Manta, provincia de Manabí

Sujetos armados mataron a Marciana Parra en Manta, Manabí, el 17 de agosto; la Policía busca a los responsables, ante 311 muertes violentas en 2025.
2 minutos de lectura
Sujetos armados terminan con la vida de una mujer en el barrio Abdón Calderón, de Manta, provincia de Manabí. (El Diario)
Sujetos armados terminan con la vida de una mujer en el barrio Abdón Calderón, de Manta, provincia de Manabí. (El Diario)

Redacción

Redacción ED.

Sujetos armados irrumpieron en una reunión que se desarrollaba en el exterior de una vivienda y terminaron con la vida de una mujer. El hecho violento se reportó pasadas las 16h00 de este domingo 17 de agosto en el barrio Abdón Calderón de Manta, provincia de Manabí.

De acuerdo a ciertos testigos de suceso, mientras varias personas estaban reunidas en el exterior de una casa, en uno de los callejones de la calle 39, sujetos ejecutaron el atentado. Al sonido de los múltiples disparos, muchas personas trataron de ponerse a buen recaudo.

Una vez que dejaron de sonar las detonaciones, ciertas personas salieron de sus viviendas para corroborar lo sucedido. Algunos vecinos de la zona constataron que se trataba de un crimen.

Hallan el cadáver de un hombre con disparos en la vía Pozos de la Sabana – Montecristi.

La Policía busca a los hombres armados que ejecutaron el atentado

Al confirmar el suceso, testigos del evento criminal dieron aviso al ECU-911. El sistema integrado de seguridad derivó la asistencia del Cuerpo de Bomberos de Manta. Tras la alerta llegaron paramédicos al sitio del atentado.

A su llegada, los elementos de rescate solo comprobaron el deceso de la mujer. A la víctima de este atentado a balas la identificaron como Marciana del Rocío Parra Matamoros. Se conoció que la mujer tenía 55 años de edad.

La Policía investiga este crimen

Una vez confirmado su muerte, al sitio arribaron agentes de la Policía Nacional. Elementos de unidades especializadas realizaron las tareas correspondientes para proceder con el levantamiento y traslado del cuerpo hasta el centro forense de Manta.

Por otro lado, los agentes del orden también recopilaron indicios para iniciar las investigaciones en torno a este asesinato y dar con la identidad de los sujetos armados que perpetraron el ataque y conocer sus motivaciones.

A decir de ciertas personas que estuvieron en la zona del suceso violento, tras las detonaciones observaron a tres hombres que salieron a precipitada carrera por las escalinatas que conducen al barrio Santa Martha. En lo que va del año 2025, en el distrito Manta-Montecristi-Jaramijó se han registrado 311 muertes violentas. (04)

