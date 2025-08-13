Subsecretario de Estado de EE. UU. asistirá al funeral del senador colombiano Miguel Uribe

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, asistirá este miércoles al funeral del senador colombiano Miguel Uribe, fallecido el lunes 11 de agosto en un hospital de Bogotá tras permanecer internado desde junio debido a un atentado sufrido durante un acto de campaña en Fontibón. El Departamento de Estado expresó su solidaridad con Colombia y destacó el legado de Uribe en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro rechazó acusaciones que vinculan a su Gobierno con el crimen y sugirió haber considerado impedir la entrada de Landau al país.

El senador Uribe, murió a causa de las heridas recibidas en el ataque perpetrado el 7 de junio en Fontibón, Bogotá. Durante un evento de campaña, el político fue alcanzado por dos disparos en la cabeza y uno en la pierna, lo que lo dejó en estado crítico hasta su fallecimiento. La Fiscalía colombiana identificó a al menos diez personas involucradas en el atentado, incluyendo al presunto autor intelectual, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, y un adolescente de 15 años como ejecutor material.

Solidaridad internacional y tensiones diplomáticas

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado lamentando la pérdida de Uribe, resaltando su “liderazgo, coraje y compromiso”.

“Sus contribuciones al fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia perdurarán”, afirmó la entidad, confirmando la presencia de Landau en el sepelio como gesto de apoyo al pueblo colombiano.

Por su parte, el presidente Petro, en un acto público este martes, aludió a las tensiones con Washington tras las críticas recibidas por el subsecretario Landau. “Podría impedir su entrada y lo he pensado porque me insultó, pero no soy igual que ellos”, declaró Petro, quien acusó a sectores externos de promover “ideologías del odio”. El mandatario también desmintió cualquier vínculo de su administración con el atentado, asegurando que “no hay una sola prueba” que lo implique.

Avances en la investigación tras atentado

El ataque contra Uribe ocurrió en un contexto de creciente polarización política en Colombia. Las campañas electorales han sido escenario de violencia en el pasado. Según la Fiscalía, el atentado fue meticulosamente planeado, involucrando a un grupo de al menos diez personas. Entre los detenidos se encuentra alias ‘El Costeño’, señalado como el cerebro detrás del crimen, junto con el joven que disparó contra el senador. Las autoridades continúan investigando los motivos detrás del ataque, aunque no se han revelado detalles adicionales sobre posibles conexiones políticas o criminales.

Petro, en su cuenta de la red social X, calificó como “asqueante” la manipulación política en torno al caso de Uribe, quien, según él, estaba en “completa situación de discapacidad” tras el atentado. “No debo dejarme calumniar, porque es un delito. Presentaré las denuncias a la Corte, porque es lo que se hace en democracia, no venganza”, afirmó el presidente, defendiendo la transparencia de su Gobierno.

Reacciones tras fallecimiento de senador Uribe

Miguel Uribe, conocido por su trayectoria en el Senado y su compromiso con el Partido Conservador, fue una figura clave en el debate político colombiano. Su muerte ha generado condolencias de diversos sectores, que reconocen su dedicación al servicio público. El funeral, programado para este miércoles en Bogotá, será un evento de alto perfil. La asistencia de Landau subraya la relevancia internacional del caso.

La investigación del atentado sigue en curso, con las autoridades enfocadas en esclarecer los móviles y garantizar justicia.