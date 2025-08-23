Subastan traje icónico de Tobey Maguire en ‘Spider-Man 2’ por hasta 200 mil dólares

El emblemático traje de Spider-Man, utilizado por Tobey Maguire en las películas Spider-Man 2 y Spider-Man 3, dirigidas por Sam Raimi, será subastado el 4 de septiembre en Los Ángeles como parte del evento Entertainment Memorabilia Live Auction: Los Angeles Summer 2025. La casa de subastas Propstore estima que las pujas por esta pieza única oscilarán entre 100.000 y 200.000 dólares, con un precio inicial de 50.000 dólares. Este traje, considerado una rareza por coleccionistas, destaca por su valor histórico y su uso intensivo en ambas cintas.

El evento, programado del 4 al 6 de septiembre, incluirá otros objetos de colección cinematográfica, pero el traje de Spider-Man se perfila como la pieza central debido a su relevancia cultural y su conexión con una de las sagas más queridas del cine de superhéroes. La subasta atrae la atención de coleccionistas y fanáticos, quienes ven en este artículo una oportunidad de poseer un fragmento de la historia del cine.

Diseño innovador del traje

El traje, creado bajo la supervisión del diseñador James Acheson, ganador de un Premio de la Academia, fue elaborado por el equipo de FrontLine Designs. Diseñado como una pieza única de spandex elástico en tonos rojo y azul, incorpora botas integradas y un forro interior reforzado con la inscripción “3.s”, que lo vincula directamente a Spider-Man 3.

Además, presenta mejoras específicas para Spider-Man 2, como un azul más oscuro, una silueta muscular estilizada, lentes oculares más pequeños y un emblema de araña agrandado en el pecho. Estas modificaciones reflejan la evolución estética del personaje y su impacto visual en la pantalla, lo que eleva su valor para los coleccionistas.

Detalles técnicos de la máscara

La máscara del traje es una obra destacada por su diseño técnico. Fabricada con una carcasa de plástico ligero, está acolchada con espuma suave en la zona de la nariz y la mandíbula. Un panel de malla recortado a lo largo de la mandíbula inferior proporciona una forma estilizada al cráneo. Las lentes intercambiables refuerzan el aspecto característico de los ojos de Spider-Man, un sello distintivo del personaje.

Este nivel de detalle en el diseño no solo garantizó comodidad para Maguire durante el rodaje, sino que también consolidó la imagen icónica del superhéroe. El traje es considerado como una pieza codiciada en el mercado de memorabilia cinematográfica.

Contexto de la subasta

La subasta de Propstore marca la primera vez que un traje usado por Tobey Maguire en estas películas sale al mercado. Según datos de la casa de subastas, piezas similares de películas icónicas, como trajes de Star Wars o Batman, han alcanzado precios elevados en eventos pasados, con pujas que superan los 150.000 dólares en algunos casos.

El evento Entertainment Memorabilia Live Auction también incluirá otros artículos de producciones cinematográficas destacadas, aunque no se han revelado detalles específicos sobre el resto de la colección. La subasta se llevará a cabo en un formato híbrido, permitiendo pujas presenciales y en línea, lo que amplía el alcance para coleccionistas internacionales.

Impacto cultural del traje

El traje de Spider-Man de las películas de Sam Raimi, estrenadas entre 2002 y 2007, es un símbolo de la cultura pop. La trilogía marcó un hito en el género de superhéroes, consolidando a Tobey Maguire como la primera gran encarnación del personaje en la pantalla grande. Su diseño, que combina innovación técnica y estética, sigue siendo referencia para adaptaciones posteriores.

La subasta, organizada por Propstore, se perfila como un evento clave para fanáticos y coleccionistas.