SRI exige transmisión de facturas electrónicas en tiempo real desde 2026

El Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador dispuso que, a partir del 1 de enero de 2026, los contribuyentes deberán transmitir facturas electrónicas en tiempo real al momento de su emisión, según la Resolución 017 firmada el 29 de julio de 2025 por Damián Larco, director del SRI, para optimizar el control tributario.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió la Resolución 017 el 29 de julio de 2025, otorgando a los contribuyentes un plazo adicional para adaptar sus sistemas de facturación electrónica a la nueva normativa. Actualmente, los contribuyentes disponen de cuatro días hábiles para enviar las facturas electrónicas al SRI tras su emisión. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, esta transmisión deberá realizarse en tiempo real, al momento de emitir el comprobante, según lo estipulado por Damián Larco, director del SRI.

La medida busca agilizar el control tributario y garantizar la transparencia en las transacciones comerciales. Los contribuyentes deberán actualizar sus sistemas de facturación para cumplir con este requisito, que aplica a todos los sectores económicos que emiten comprobantes electrónicos. La resolución también establece cambios en los plazos para la anulación de facturas electrónicas, que ahora deberán realizarse antes del día 7 del mes siguiente al de su emisión, en lugar del día 10, como indicaba una resolución previa del 27 de junio de 2025.

Este nuevo plazo para anulaciones entra en vigor para las facturas electrónicas emitidas a partir del 1 de agosto de 2025. El SRI aclaró que las notas de crédito solo podrán emitirse en los casos contemplados en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, como errores en la emisión o devoluciones de bienes y servicios.

Plazos y obligaciones para contribuyentes

La transición hacia la transmisión en tiempo real representa un cambio significativo para los 2.1 millones de contribuyentes registrados en el sistema de facturación electrónica del SRI. La entidad recomienda a las empresas y personas naturales actualizar sus sistemas con anticipación para evitar sanciones. El incumplimiento de esta normativa puede derivar en multas establecidas en el Código Tributario, que van desde $30 hasta $300, dependiendo de la gravedad de la infracción.

El SRI ha habilitado recursos en su portal oficial, incluyendo guías técnicas y el texto completo de la Resolución 017, para facilitar la adaptación de los contribuyentes. Las empresas de software de facturación también han sido notificadas para alinear sus plataformas con los nuevos requisitos técnicos antes de la fecha límite.

Contexto de la facturación electrónica en Ecuador

La facturación electrónica en Ecuador comenzó a implementarse en 2012 y se consolidó como obligatoria para grandes contribuyentes en 2015. Actualmente, el 90% de las transacciones comerciales en el país se realizan mediante comprobantes electrónicos, según datos del SRI. Esta modalidad ha permitido reducir el uso de papel, agilizar procesos contables y mejorar la fiscalización tributaria.

La nueva normativa se enmarca en los esfuerzos del SRI por modernizar la administración tributaria y alinear al país con estándares internacionales de digitalización. En 2024, el SRI recaudó $18,500 millones en impuestos, de los cuales el 60% provino de transacciones registradas electrónicamente. La transmisión en tiempo real busca reducir el margen de error en la declaración de impuestos y combatir la evasión fiscal.

Impacto y preparación para 2026

El SRI ha enfatizado que no habrá prórrogas adicionales para la implementación de la transmisión en tiempo real. Las empresas que no actualicen sus sistemas enfrentarán dificultades operativas y posibles sanciones. La resolución también establece que las anulaciones fuera del plazo del día 7 no serán aceptadas, lo que refuerza la necesidad de una gestión eficiente de los comprobantes electrónicos.