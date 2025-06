SRI exige declarar el ISD por compras internacionales con tarjeta antes del 30 de junio de 2025

Las tarjetas de crédito están notificando a sus clientes sobre los consumos en el exterior realizados desde el 2022. Esta medida busca que los usuarios cumplan con la declaración del impuesto a la salida de divisas (ISD), según la disposición del Servicio de Rentas Internas (SRI). El plazo para regularizar este pago corresponde a los últimos tres años y vence en junio de 2025.

Muchos usuarios desconocen que las compras en plataformas internacionales, como Netflix, Uber Trip o Uber Eats, también se consideran consumos en el exterior. Aunque no hayan salido del país, estas transacciones se registran en el extranjero y pueden generar la obligación de declarar el ISD.

Exenciones y montos a considerar

Durante el año 2022, los consumos en el exterior con tarjetas de crédito o débito contaban con una exención anual de $5.109,79 para el cobro del ISD. Por ejemplo, si un cliente realizó gastos de $65 o $95 en servicios internacionales, estos montos se encuentran exentos del impuesto, siempre que el total anual no supere el límite establecido.

El SRI recalca que los contribuyentes deben sumar todos los consumos realizados con sus tarjetas que generen ISD. Si el monto total no sobrepasa la exención, no existe la obligación de pagar ni de presentar una declaración en cero. “Si no sobrepasan el monto exento, no tienen la obligación de presentar declaración”, enfatizó el SRI.

Declaración y control del SRI

La Resolución n.º NAC-DGERCGC25-00000009 del SRI establece que los contribuyentes deben presentar la declaración del impuesto a la salida de divisas correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024 hasta el 30 de junio de 2025. Esto aplica especialmente para quienes utilizan más de una tarjeta de crédito, ya que podrían superar el monto exento y generar la obligación de pago.

Para regularizar la situación tributaria, los contribuyentes pueden declarar el ISD de manera acumulada por cada año fiscal. El trámite se realiza en línea, a través del portal del SRI, utilizando el Formulario Múltiple de Pagos con el código 4580, antes del cierre de junio. Es fundamental que los usuarios revisen los consumos notificados por sus entidades emisoras y verifiquen si superan el umbral exento.

En qué se aplica el ISD

El ISD, actualmente del 5%, se aplica a toda transferencia, envío o traslado de divisas al exterior, ya sea en efectivo, cheques, transferencias electrónicas o pagos con tarjetas de crédito. Diners Club del Ecuador, por ejemplo, ya notificó a sus clientes sobre los consumos de 2022 y continuará informando sobre los años siguientes.

El control del SRI se dirige principalmente a quienes superan la exención anual de $5.109,79 mediante consumos o retiros con tarjetas en el exterior. Si el banco emisor no retuvo automáticamente el impuesto, el titular debe declarar y pagar el ISD directamente ante el SRI. Así, la normativa vigente busca asegurar el cumplimiento tributario y evitar sanciones por omisión.